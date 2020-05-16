Греция открывает пляжи: на побережье очереди желающих погреться на солнце (фоторепортаж)

На одном из популярных пляжей в Афинах люди даже становились в очередь, чтобы буквально занять свое место под солнцем.

Греки сбежались на побережье после открытия более 500 пляжей, посещать которые до этого времени строго запрещалось в связи с пандемией.

Греция до сих пор пытается пройти тонкую грань между защитой людей от коронавируса и возрождением туристического сектора, от которого зависит значительная часть экономики страны, пишет Reuters.

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Для многих жителей это был первый визит публичного места, поскольку Греция только с начала мая начала ослаблять ограничения. Одновременно это совпало с первой тепловой волной года.

Искатели солнца должны были соблюдать правила дистанцирования, распространяющиеся, в частности, на размещение зонтов – на расстоянии 4 м. На 10 квадратных метров допускается не более 40 человек.

На одном из популярных пляжей в Афинах люди даже становились в очередь, чтобы буквально занять свое место под солнцем. Гражданам постоянно напоминают о соблюдении правил из дронов и громкоговорителей.

Как сообщал УНИАН, правительство Италии вечером 15 мая поддержало предложение премьера Джузеппе Конте и министра здравоохранения Роберто Сперанца относительно открытия границы с 3 июня для туристов из стран-членов Европейского Союза, а также Сан-Марино и Ватикана.