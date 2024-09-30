Приморский городок Мотриль в Гранаде хочет принимать больше гостей.

Летний туристический сезон в Испании ознаменовался масштабными антитуристическими протестами со стороны местных жителей, возлагающих вину на массовый туризм за ухудшение их благосостояния. Однако пока в Барселоне и на Канарских островах вводят ограничения на краткосрочную аренду жилья туристами, другой испанский живописный курортный регион наоборот стремится заманить больше гостей.

Приморский городок Мотриль, расположенный в провинции Гранада в составе автономного сообщества Андалусия, заявил о намерении построить больше жилья, чтобы заманить туристов и при этом удовлетворить потребности местных жителей, пишет The Olive Press.

Отмечается, что власти этого живописного городка на побережье Коста-Тропикаль объявили о строительстве около 1400 домов для жителей города, из них примерно треть будет предназначена для семей с низким доходом. Строительство планируется начать в 2025 году.

Видео дня

Это произошло после того, как городской совет одобрил строительство четырех новых отелей на фоне наплыва туристов.

Город давно пользуется популярностью у иностранных экспатов и испанских владельцев второго жилья. Расположенный к югу от гор Сьерра-Невада на средиземноморском побережье Гранады, Мотриль является популярной туристической зоной, известной своим круглогодичным солнцем и субтропическим микроклиматом.

История города насчитывает тысячелетия, а к началу Средневековья Мотриль стал важным оборонительным портом на южной окраине мусульманской Испании. Арабы принесли сюда выращивание сахарного тростника, который быстро стал основным сельскохозяйственным экспортом города и остается таковым по сей день, что видно по любимому напитку города: ron pálido, или светлому рому.

Как сообщал УНИАН, ранее профессиональная тревел-журналистка Эсме Фокс, в течение последних 10 лет проживающая в Испании, назвала девять самых недооцененных городов страны, на которые туристам стоит обратить внимание вместо переполненных направлений.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.