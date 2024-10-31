Турист поделился, что ему так и не удалось насладиться солнечной погодой на острове.

Путешествие на Канарские острова может стать отличным способом отдохнуть и расслабиться. Тем не менее путешественник Клаудио Герберт призвал туристорв отказаться от поездки на Гран-Канарию, сообщает Express.

В своем видео в соцсети TikTok турист поделился, что его недавний отпуск на остров Гран-Канария был испорчен. Он ожидал теплую солнечную погоду, но его ждало разочарование.

"Если вы планируете приехать на Гран-Канарию ради хорошей погоды - не делайте этого", - подписал ролик Герберт.

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По словам мужчины, почти все время на острове была облачная погода. Несмотря на это, многие другие туристы не согласны с ним.

Раздел комментариев под видео был переполнен ответами пользователей, которые поделились совершенно другими впечатлениями от посещения острова. Один из них написал:

"Погода здесь прекрасная. Мы сейчас на Гран-Канарии".

Другой же пользователь рассказал, что также находится на Гран-Канарии. Он сказал, что погода на острове знойная.

"Я здесь уже неделю и за это время позагорал где-то три часа. Может, нам лучше сходить куда-нибудь выпить вместо пляжа?", - написал еще один пользователь.

В издании подчеркнули, что выбор даты для посещения Гран-Канарии действительно может повлиять на то, как пройдет ваш отдых. Любителям солнечной погоды лучше отправиться на остров в период с ноября по февраль. Весной же погода становится более прохладной.

Канарские острова - другие новости

Ранее УНИАН писал, что Канарские острова страдают от наплыва туристов. Местные жители пожаловались на то, что они вынуждены жить в своих машинах и даже в пещерах из-за резкого роста цен на жилье.

Кроме того, в 2021 году на испанском острове Ла-Пальма произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Тогда местным властям пришлось объявить эвакуацию людей с ограниченной подвижностью из опасных районов.

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