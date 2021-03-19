Нидерланды упростили требования по тестам к авиапассажирам из Украины.

Правительство Нидерландов изменило требования по тестированию на коронавирус для авиапассажиров из Украины.

Об этом сообщает avianews.com.

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По данным издания, теперь путешественники могут сдать только один анализ, а не два, при выполнении ряда условий:

Если человек следует с пересадкой в аэропорту Амстердама, он может сдать один ПЦР-тест. С момента сдачи анализа до момента прибытия в Нидерланды должно пройти не более 72 часов.

Пассажиры, у которых Нидерланды являются конечной точкой маршрута, теперь имеют две опции. Они могут сдать только один ПЦР-тест, если с момента сдачи образца до момента посадки в самолет в Нидерланды прошло не более 24 часов.

Вторая опция позволяет сдать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия в Нидерланды. Однако в этом случае необходимо также сдать экспресс-тест не более чем за 24 часа до посадки в самолет.

Как сообщается, во всех случаях пассажира пустят на рейс только при негативном результате теста.

На кого распространяются новые требования

Требования по тестированию распространяется на людей 13 лет и старше.

Дети до 12 лет включительно освобождены от процедуры сдачи анализов.

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Автор: Екатерина Лиманская