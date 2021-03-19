Правительство Нидерландов изменило требования по тестированию на коронавирус для авиапассажиров из Украины.
Об этом сообщает avianews.com.
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По данным издания, теперь путешественники могут сдать только один анализ, а не два, при выполнении ряда условий:
- Если человек следует с пересадкой в аэропорту Амстердама, он может сдать один ПЦР-тест. С момента сдачи анализа до момента прибытия в Нидерланды должно пройти не более 72 часов.
- Пассажиры, у которых Нидерланды являются конечной точкой маршрута, теперь имеют две опции. Они могут сдать только один ПЦР-тест, если с момента сдачи образца до момента посадки в самолет в Нидерланды прошло не более 24 часов.
- Вторая опция позволяет сдать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия в Нидерланды. Однако в этом случае необходимо также сдать экспресс-тест не более чем за 24 часа до посадки в самолет.
Как сообщается, во всех случаях пассажира пустят на рейс только при негативном результате теста.
На кого распространяются новые требования
Требования по тестированию распространяется на людей 13 лет и старше.
Дети до 12 лет включительно освобождены от процедуры сдачи анализов.
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