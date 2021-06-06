Россия запретила регулярные и чартерные полеты в Турцию с 15 апреля.

Продолжение поставок беспилотных летательных средств в Украину из Турции может привести к тому, что власти России продлят запрет на поездки российских туристов в эту страну.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Как пишет издание, президент Турции Эрдоган сказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время встречи в апреле, что президент России Владимир Путин угрожал продлить запрет на полеты в Турцию до момента, пока Турция не откажется от продажи дронов и поддержки Украины.

По данным издания, Украина заключила договор на поставку беспилотников Baykar модели TB2 в январе 2019 года и уже получила шесть воздушных судов.

Более того, украинская компания стала поставщиком двигателей для более продвинутой модели дрона Baykar, которая способна поднимать в небо больший вес по сравнению с TB2.

Запрет на полеты в Турцию

Россия запретила регулярные и чартерные полеты в Турцию с 15 апреля до 1 июня. Исключение сделали только для 2 еженедельных регулярных рейсов между Стамбулом и Москвой для авиакомпаний каждой из сторон.

Официальной причиной таких действий власти России назвали «профилактику COVID-19». Под запрет с аналогичной причиной попали и рейсы в Танзанию, которую Россия открыла для полетов одной из первых еще летом 2020 года.

В конце мая Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России продлил запрет на полеты в Турцию до 21 июня.

Если на момент первого запрета в Турции действительно наблюдался всплеск заболеваемости с выявлением 50-60 тыс. случаев COVID-19 каждый день, то на момент продления запрета в стране диагностировали 8 тыс. случаев COVID-19.

С 15 мая разрешила въезд украинским туристам без ПЦР-тестов. Это могло частично компенсировать потерю российского рынка для турецких отелей, поскольку подняло привлекательность страны для отдыха среди граждан Украины.

Однако уже вечером 31 мая власти Турции отменили подобную льготу для украинцев. С 1 июня для вылета из Украины в Турцию вновь нужно пройти ПЦР-тест. В качестве альтернативы пассажирам разрешили сдавать тест на антиген коронавируса, предъявлять справку о вакцинации или о том, что человек переболел COVID-19.

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Автор: Елена Коваленко