В одном лишь небольшом городе Фано с середины августа 2024 года было зафиксировано более 100 подтвержденных случаев заболевания лихорадкой денге.

В Италии ученые бьют тревогу из-за всплеска числа случаев опасной лихорадки денге в популярном курортном регионе Марке, расположенном на побережье Адриатического моря.

Как пишет Euractiv со ссылкой на заявление местных властей, в одном лишь небольшом городе Фано с середины августа 2024 года было зафиксировано более 100 подтвержденных случаев этой болезни, также известной как "лихорадка перелома костей" из-за сильной боли и спазмов у некоторых пациентов. Из них 35 заболевщим понадобилась госпитализация.

Тем временем, ученые все еще пытаются понять, почему этот прибрежный город с населением 60 тысяч человек так сильно пострадаль.

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"К счастью, зона заражения очень мала, поскольку комары имеют ограниченное перемещение в 200 метров", – подбодрила руководитель исследований в Отделении инфекционных заболеваний Национального института здравоохранения Флавия Риккардо.

Лихорадка денге в Европе

В начале лета 2024 года Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) заявил о быстром росте числа случаев лихорадки денге по всей Европе из-за распространения азиатских тигровых комаров, разносящих это опасное заболевание. Всего предупреждение было выпущено для 11 европейских стран.

Изначально лихорадка денге была проблемой стран Азии и Южной Америки, где ежегодно фиксировались миллионы случаев заражения и десятки тысяч смертей. Однако из-за глобального потепления в последние годы она начала распространяться на юг Европы: только в Италии в этом году было зарегистрировано 500 случаев, согласно данным Национального института здравоохранения.

Хотя в этом году в стране не было зарегистрировано ни одного случая смертей от лихорадки денге, врачи обеспокоены тем, что картина может быть хуже, чем кажется, поскольку многие бессимптомные случаи остаются незарегистрированными.

Кроме того, в Европе начали все чаще фиксировать случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, которую разносят все те же тигровые комары. В августе 2024 года это заболевание добралось и до Украины.

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