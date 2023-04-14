Испанская альпинистка находилась там в рамках проекта "Пещера времени" для изучения того, как долго человек может оставаться в одиночестве под землей.

Испанская альпинистка Беатрис Фламини 14 апреля 2023 года вышла из пещеры на глубине 70 метров, где она провела 500 дней в изоляции от внешнего мира.

Как пишет The Washington Post, среди первых слов экстремалки был вопрос, кто будет платить за праздничную кружку пива. В кратких комментариях журналистам Фламини охарактеризовала опыт "отрезания" от внешнего мира как "отличный и непревзойденный". Затем она попросила отпустить ее, так как ей нужен был душ, который она не принимала более 16 месяцев.

Позже на пресс-конференции Фламини сказала, что она ощущает, будто все еще живет в тот день, когда зашла в пещеру в 2021 году, и понятия не имела, что произошло с тех пор в мире, включая войну России в Украине.

Видео дня

Она также заявила, что перестала считать дни после того, как провела в пещере около 60 дней, и ни разу не хотела сдаться, даже во время нашествия мух, которое она назвала источником своих худших воспоминаний. Время, проведенное в пещере, она использовала, чтобы "читать, рисовать, плести, быть, наслаждаться".

"На самом деле, я не хотела выходить", – сказала альпинистка.

50-летняя экстремалка из Мадрида "поселилась" в пещеру на юге Испании 21 ноября 2021 года в рамках проекта под названием "Пещера времени", который был разработан для изучения того, как долго человек может оставаться в одиночестве под землей.

Фламини использовала две камеры, чтобы задокументировать свой опыт, и помещала записи в пункт обмена в пещере. Ее товарищи по команде доставляли ей туда еду и другие предметы первой необходимости и забирали все, что она там оставляла. Группа психологов, исследователей, спелеологов и спортивных тренеров изучала ее записи, но не имели с ней прямого контакта.

Испанские СМИ заявили, что Фламини установила новый мировой рекорд по самому длительному нахождению под землей. В 1987 году итальянец Маурицио Монтальбини установил мировой рекорд, проведя в пещере 210 дней. Также поисковые запросы в Интернете показывают сообщения о сербе, который в 2016 году провел под землей более 460 дней.

Как сообщал УНИАН, ранее в швейцарских Альпах нашли останки альпиниста, пропавшего почти 50 лет назад. Посольку площадь ледников в Швейцарии сократилась примерно на 50% всего за 85 лет, в последнее время полиция все чаще обнаруживает останки пропавших без вести альпинистов и туристов.

Вас также могут заинтересовать новости: