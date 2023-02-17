Через полгода после обнаружения останков, швейцарской полиции в сотрудничестве с британскими коллегами, удалось установить, кому они принадлежат.

Человеческие останки, найденные в тающем льду Швейцарского ледника, были идентифицированы - они принадлежат британскому альпинисту, пропавшему без вести почти 50 лет назад.

Как сообщает Dailymail, на то время альпинисту, имя которого не разглашают, было 32 года. Он пропал без вести в декабре 1974 года, а его тело было найдено в Пеннинских Альпах 5 сентября 2022 года. С момента обнаружения останков официальные лица работали с британской полицией и дипломатами, чтобы установить его личность.

"Найденные останки позволяют предположить, что это мог быть человек, пропавший без вести в районе Гранд-Комбен 31 декабря 1974 года. Идентификация ДНК в сотрудничестве с полицией Великобритании привела к подтверждению личности пропавшего человека. Это гражданин Англии, которому на момент исчезновения было 32 года", - говорится в заявлении полиции кантона Вале.

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Ледники Швейцарии сократились примерно на 50% всего за 85 лет, обнажив останки пропавших без вести альпинистов и туристов. В связи с этим полиция во взаимодействии с военно-воздушными силами все время ищет человеческие останки.

Как в Швейцарии ищут пропавших туристов

Швейцарские власти ведут список, в котором есть имена более чем 300 человек, пропавших без вести в горах на территории государства с 1925 года. За последние годы из-за таяния ледников было обнаружено несколько тел. Так в еще одном случае были найдены останки человека на леднике Штоки в Церматте в июле 2022 года. Это был 27-летний немецкий альпинист, пропавший без вести в августе 1990 года.

А в 2017 году в леднике были найдены мумифицированные тела швейцарской пары, которая так и не вернулись домой после дойки коров на лугу возле их дома в 1942 году. После того как их отыскали, младшая дочь пары сказала, что семья никогда не прекращала их искать.

"Мы всю жизнь искали их, не останавливаясь. Мы думали, что однажды сможем устроить им похороны, которых они заслуживают", - прокомментировала она.

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