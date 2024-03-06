Большинство туристов в первую очередь устремляются в столицы или другие крупные города разных стран. Однако маленькие городки подальше также способны удивить путешественников живописными видами.
Портал о путешествиях и развлечениях Time Out опубликовал список из 16 небольших городов и деревушек мира, которые поражают туристов своей красотой.
Возглавил рейтинг Ротенбург-об-дер-Таубер в немецкой Баварии. Этот сказочный городок, который вы наверняка видели в соцсетях, радует глаз милыми деревянными домиками с яркими цветочными ящиками в окнах, мощеными улочками и теплыми мерцающими фонарями вдоль дорог. Здесь есть средневековая архитектура, традиционные рестораны и конечно же замок.
Вторую сторочку в списке заняла деревушка Ваэ Ребо на острове Флорес в Индонезии, которая привлекает посетителей со всего мира, желающих увидеть традиционные конусообразные дома Мбару Нианг на фоне впечатляющих гор и в окружении пышных джунглей. Чтобы добраться до Ваэ Ребо, потребуется 3 часа ходьбы, при желании путешественники смогут остаться там на ночь, встретиться с местными жителями и полюбоваться звездами в одном из самых отдаленных регионов Индонезии.
Замкнул тройку прибрежный городок Сиди-Бу-Саид недалеко от столицы Туниса, который может похвастаться белыми зданиями с куполообразными крышами и сапфирово-синими акцентами в окружении пальм, художественных галерей и традиционной архитектуры.
Самые живописные небольшие городки в мире
1. Ротенбург-на-Таубере, Германия.
2. Ваэ Ребо, Индонезия.
3. Сиди Бу Саид, Тунис.
4. Кармель-бай-зе-Си, США.
5. Альберобелло, Италия.
6. Эсперанс, Австралия.
7. Оги, Япония.
8. Гриндельвальд, Швейцария.
9. Кралендейк, Бонэйр.
10. Степанцминда, Грузия.
11. Гуатапе, Колумбия.
12. Илулиссат, Гренландия.
13. Банф, Канада.
14. Сапа, Вьетнам.
15. Клаксвик, Фарерские острова.
16. Гандрук, Непал.
Как сообщал УНИАН, ранее портал о путешествиях и развлечениях Time Out также представил список из 50 лучших городов мира для посещения в 2024 году. Возглавил рейтинг американский город Нью-Йорк.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Пятизвездочный испанский город признали лучшим туристическим направлением Европы в 2024 году
- Невероятная красота плюс комфорт: Tripadvisor назвал лучшие пляжи мира в 2024 году
- Отдых мечты по доступной цене: четыре топ-места, которые лучше всего посещать весной
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.