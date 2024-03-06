Возглавил рейтинг город Ротенбург-об-дер-Таубер в немецкой Баварии.

Большинство туристов в первую очередь устремляются в столицы или другие крупные города разных стран. Однако маленькие городки подальше также способны удивить путешественников живописными видами.

Портал о путешествиях и развлечениях Time Out опубликовал список из 16 небольших городов и деревушек мира, которые поражают туристов своей красотой.

Возглавил рейтинг Ротенбург-об-дер-Таубер в немецкой Баварии. Этот сказочный городок, который вы наверняка видели в соцсетях, радует глаз милыми деревянными домиками с яркими цветочными ящиками в окнах, мощеными улочками и теплыми мерцающими фонарями вдоль дорог. Здесь есть средневековая архитектура, традиционные рестораны и конечно же замок.

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Вторую сторочку в списке заняла деревушка Ваэ Ребо на острове Флорес в Индонезии, которая привлекает посетителей со всего мира, желающих увидеть традиционные конусообразные дома Мбару Нианг на фоне впечатляющих гор и в окружении пышных джунглей. Чтобы добраться до Ваэ Ребо, потребуется 3 часа ходьбы, при желании путешественники смогут остаться там на ночь, встретиться с местными жителями и полюбоваться звездами в одном из самых отдаленных регионов Индонезии.

Замкнул тройку прибрежный городок Сиди-Бу-Саид недалеко от столицы Туниса, который может похвастаться белыми зданиями с куполообразными крышами и сапфирово-синими акцентами в окружении пальм, художественных галерей и традиционной архитектуры.

Самые живописные небольшие городки в мире

1. Ротенбург-на-Таубере, Германия.

2. Ваэ Ребо, Индонезия.

3. Сиди Бу Саид, Тунис.

4. Кармель-бай-зе-Си, США.

5. Альберобелло, Италия.

6. Эсперанс, Австралия.

7. Оги, Япония.

8. Гриндельвальд, Швейцария.

9. Кралендейк, Бонэйр.

10. Степанцминда, Грузия.

11. Гуатапе, Колумбия.

12. Илулиссат, Гренландия.

13. Банф, Канада.

14. Сапа, Вьетнам.

15. Клаксвик, Фарерские острова.

16. Гандрук, Непал.

Как сообщал УНИАН, ранее портал о путешествиях и развлечениях Time Out также представил список из 50 лучших городов мира для посещения в 2024 году. Возглавил рейтинг американский город Нью-Йорк.

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