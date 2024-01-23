Возглавил рейтинг американский город Нью-Йорк.

Портал о путешествиях и развлечениях Time Out представил свежий список лучших городов мира для посещения в 2024 году.

Как отмечают составители рейтинга, его основой стал глобальный опрос местных жителей, в частности, о качестве и доступности еды, культуре и ночной жизни в их городе. Также у горожан спрашивали, счастливы ли они в своем городе, красиво ли там и легко ли заводить социальные связи. Помимо обычных граждан также были опрошены эксперты по путешествиям и городской жизни. Все это должно помочь туристам выбрать следующее место для отдыха.

Возглавил рейтинг город Нью-Йорк в США. Эксперты отметили, что этот город "никогда не спит", потому что многие из его ресторанов, баров и магазинов открыты 24 часа в сутки. То же самое можно сказать и про "неспящий" дух города. Этот динамичный мегаполис всегда адаптируется, внедряет инновации и расширяет границы. В городских галереях и музеях постоянно проходят выставки, в разных районах города проходит множество самых разнообразных фестивалей, и независимо от времени года в Нью-Йорке всегда можно найти хорошую вечеринку.

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Топ-10 лучших городов мира в 2024 году

1. Нью-Йорк, США.

2. Кейптаун, Южная Африка.

3. Берлин, Германия.

4. Лондон, Великобритания.

5. Мадрид, Испания.

6. Мехико, Мексика.

7. Ливерпуль, Великобритания.

8. Токио, Япония.

9. Рим, Италия.

10. Порту, Португалия.

С полным списком из 50 лучших городов мира для посещения в этом году можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал УНИАН, ранее крупнейшая в мире платформа для путешественников TripAdvisor назвала самые трендовые туристические направления на 2024 год.

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