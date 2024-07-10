Город Алькала-де-Энарес страдает из-за нехватки естественной зелени.

Этот летний туристический сезон на таких популярных пляжных направлениях, как Испания, Италия и Греция, уже омрачился погодными условиями – помимо адской жары туристам портит отдых еще и нехватка воды из-за засухи.

Впрочем, похоже, власти города Алькала-де-Энарес недалеко от испанской столицы Мадрида, похоже, нашли способ бороться с жарой – там хотят оборудовать так называемые мобильные "климатический острова", пишет The Mayor.

Термин "климатическое убежище" вошел в моду в последние годы, учитывая все более серьезное воздействие волн жары в таких странах, как Испания. Однако поскольку в таких городах как Алькала-де-Энарес из-за особенностей ландшафта и архитектуры исторического центра, находящегося под охраной ЮНЕСКО, просто невозможно посадить новые деревьях, которые обеспечили бы горожан и туристов столь необходимой тенью, там решили обустроить передвижение станции с растительностью.

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"Эти современные климатические острова представляют собой самостабильные и мобильные станции с растениями, которые будут обеспечивать до 50 метров тени в районах с наименьшим количеством растительности и будут оснащены датчиками для постоянного анализа температуры, влажности и качества воздуха", – пояснила первый заместитель мэра города и советник по туризму Изабель Руис Мальдонадо.

Сообщается, что эти климатические станции будут подключены к Центру интеллектуального туризма Алькала-де-Энарес, который будет ими управлять.

Как сообщал УНИАН, ранее в муниципалитете Баньяльбуфар на популярном балеарском острове Майорка в Испании из-за засухи ввели жесткие ограничения на потребление воды. С середины июля вода жителям и гостям города будет подаваться только по семь часов в сутки.

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