Согласно новым правилам, использование питьевой воды для мытья автомобилей, наполнения бассейнов или полива растений будет запрещено.

Муниципалитет Баньяльбуфар в горах Серра-де-Трамунтана на популярном балеарском острове Майорка в Испании ограничивает потребление воды для борьбы с "чрезвычайной ситуацией" в преддверии пикового туристического сезона, чтобы удовлетворить потребности в поставках в летние месяцы с высоким уровнем потребления после отсутствия осадков.

"После водного кризиса, который мы пережили, и полного восстановления муниципальной сети, танкеры больше не могут гарантировать нам минимальный запас воды для снабжения растущего населения летом, когда потребление становится все более высоким", – цитирует заместителя мэра Баньяльбуфара Джоан Вивес издание The Independent.

По мнению городского совета, постоянные траты на аренду водовозов больше не являются финансово целесообразными из-за "бюджетной нестабильности", а потому уже с 15 июля 2024 года с 23:00 до 16:00 подача воды через сеть в городе будет прекращаться. Таким образом, вода горожанам и туристам будет подаваться только семь часом в сутки, поскольку ежедневное потребление на человека в Баньяльбуфаре уже "не может превышать 75 литров".

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Кроме того, согласно новым правилам, использование питьевой воды для мытья автомобилей и террас, наполнения плавательных бассейнов, наполнения водных резервуаров и полива растений будет запрещено.

При этом власти города призвали местных жителей и владельцев отелей разумно подходить к использованию воды, заранее подготовившись к предстоящим ограничениям.

Отмечается, что такие жесткие меры будут действовать "до тех пор, пока ситуация не улучшится" и не будет построена новая скважина для поддержки муниципального водохранилища, уровень воды в котором в настоящее время ниже минимального.

В то же время, Баньяльбуфар – далеко не единственный муниципалитет Майорки, где в этом году вводились ограничения на потребление воды. Также определенные меры затронули такие муниципалитеты, как Арта, Эстелленс, Альгайда, Монтуири и Порререс.

Как ранее сообщал УНИАН, проблемы с водой в Испании начались с начала 2024 года на фоне экстремально жаркого и засушливого осенне-зимнего периода. В частности, в марте чрезвычайное положение из-за нехватки воды вводили на популярном среди туристов острове Тенерифе.

При этом в апреле пострадавшая от засухи северо-восточная Каталония заявляла о возможном введении ограничений на воду для отдыхающих в самых засушливых частях региона, если внутреннее потребление не будет сокращено. Ограничение в 100 литров на одного туриста в день для отелей может вступить в силу, если муниципалитету не удастся поддерживать потребление бытовой воды жителями ниже установленных лимитов в течение трех месяцев подряд, заявляли чиновники.

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