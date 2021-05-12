Глава ETOA Том Дженкинс считает, что 2021 год будет лучше, чем прошлый год.

Глава Европейской ассоциации по туризму (ETOA) Том Дженкинс считает, что туризм в Европе может вернуться почти к норме осенью-зимой.

Читайте такжеМеркель надеется, что туристов без прививки от СOVID-19 пустят этим летом в ЕвропуПо его мнению, это станет возможным благодаря продолжению программы вакцинации от COVID-19. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваемости, к началу мая хотя бы одну дозу вакцины получили 30% населения Евросоюза.

«Считаю, что 2021 год будет лучше, чем 2020 год. Возможно, что сентябрь будет намного лучше, чем в прошлом году. Я думаю, октябрь и ноябрь и даже зимний период могут практически вернуться к норме», - сказал Дженкинс, передает «РИА Новости».

По его словам, улучшение ситуации с туризмом в Европе произойдет за счет продолжения вакцинации против коронавируса, так как это позволит ослабить ограничения.

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Автор: Ирина Погорелая