Невакцинированным от коронавируса туристам из Украины въезд в Германию запрещен.

Распространенная рядом СМИ, посольством Украины и Министерством иностранных дел информация об открытии Германии с 9 января для всех туристов из Украины из-за снижения эпидемических показателей оказалась неправдивой.

Разрешение на въезд остается только для тех украинских граждан, у которых есть действующий сертификат о вакцинации от коронавируса, говорится в сообщении немецкого МВД, которому подчинены и пограничники, передает Украинская правда.

Въезд с несущественной целью (например, туризм, посещение друзей) путешественников, проживающих или находившихся перед поездкой на территории Украины, возможен только с действующим сертификатом о вакцинации. Требование о третьей "бустерной" дозе как условии для поездки пока не выдвигается.

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Тем, у кого нет справки о вакцинации, разрешен въезд по отрицательному тесту, но только в случае, если человек является гражданином, резидентом Евросоюза или их близким родственником, или подпадает под исключения (например, в случае путешествия, необходимого для немецкого правительства, или срочной поездки в гуманитарных целях). Невакцинированным туристам из Украины въезд в Германию запрещен.

В Германии, как и в большинстве стран ЕС, существует "белый список" государств, для въезда из которых достаточно отрицательного теста. Немецкое правительство синхронизирует этот список с общеевропейским, который формирует Еврокомиссия, однако Украины в нем нет. Въезд по упрощенным условиям разрешен только жителям Чили, Гонконга, Индонезии, Колумбии, Макао, Новой Зеландии, Перу, Саудовской Аравии, Кореи и Тайваня.

Ранее ряд источников, в том числе посольство Украины в Германии и немецкие СМИ, сообщили, что с 9 января Украина не будет принадлежать к списку стран повышенного риска для Германии и страна вновь откроется для всех туристов из Украины. Однако эта информация оказалась ложной.

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