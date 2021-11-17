При каких условиях украинцы могут путешествовать в страны Европы / фото REUTERS

Министерство иностранных дел опубликовало инфографику с перечнем условий въезда в разные страны Европы для туристов из Украины, которые были приняты после решения Евросоюза официально исключить Украину из "зеленого списка".

Соответствующая инфографика была опубликована в Telegram-канале Коронавирус_инфо.

В МИД напомнили, что решение ЕС носит рекомендательный характер, поэтому каждая страна Европы отдельно решает для себя, пускать ли украинских путешественников.

На данный момент для пересечения границы европейских стран в туристических целях, кроме стандартных документов, в зависимости от страны пребывания, украинцам необходимо предоставить сертификат вакцинации, отрицательные результаты теста на коронавирус или сертификат о выздоровлении.

При этом следует учитывать, что часть стран Европы признает лишь четыре одобренные ЕС вакцины (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson и Moderna), а часть также CoronaVac и CoviShield, которые активно используются в Украине.

При каких условиях страны Европы пускают туристов из Украины / фото МИД Украины

В частности, по состоянию на 17 ноября 2021 года, украинским туристам полностью запрещено путешествовать в:

  • Беларусь
  • Болгария
  • Мальта
  • Сан-Марино

Только полностью вакцинированные украинские туристы могут попасть в такие страны:

  • Бельгия
  • Германия
  • Дания
  • Испания
  • Латвия
  • Литва
  • Словакия
  • Франция
  • Чехия
  • Эстония

Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVacСертификат вакцинации + тест или справка о выздоровлении + тест по прибытию требует Исландия.

Сертификат о вакцинации или отрицательный тест подойдут для таких стран:

  • Монако
  • Португалия
  • Сербия
  • Словения
  • Черногория
  • Швеция

При условии наличия сертификата вакцинации или отрицательного теста с самоизоляцией по прибытию открыты такие страны:

  • Норвегия
  • Финляндия

Вакцинация, сертификат о выздоравлении или тест с самоизоляцией по прибытию принимаются в таких странах:

  • Австрия
  • Польша
  • Румыния

Вакцинация, сертификат о выздоравлении или тест принимаются в таких странах:

  • Албания
  • Андорра
  • Босния и Герцеговина
  • Лихтенштейн
  • Люксембург
  • Молдова
  • Северная Македония
  • Турция
  • Хорватия
  • Швейцария

Вакцинация + тест или тест + самоизоляция принимаются в таких странах:

  • Велекобритания
  • Италия

Вакцинация или тест или справка о выздоровлении + выборочный тест по прибытию требуются для въезда в Грецию.

Вакцинация или ПЦР-тест принимаются в Венгрии.

Вакцинация или ПЦР-тест с тестированием по прибытии требуются в таких странах:

  • Грузия
  • Кипр 

С вакцинацией+ тест впускают Нидерданды.

Вакцинация или тест или справка о выздоровлении подойдут для въезда в Ирландию.

В то же время в МИД советуют перед планированием путешествий ознакомиться с актуальной информацией об условиях въезда в определенную страну на интерактивной карте МИД.

Подробнее об условиях путешествий в отдельные страны Европы читайте в нашем большом материале.

Автор: Марина Григоренко