Министерство иностранных дел опубликовало инфографику с перечнем условий въезда в разные страны Европы для туристов из Украины, которые были приняты после решения Евросоюза официально исключить Украину из "зеленого списка".
Соответствующая инфографика была опубликована в Telegram-канале Коронавирус_инфо.
В МИД напомнили, что решение ЕС носит рекомендательный характер, поэтому каждая страна Европы отдельно решает для себя, пускать ли украинских путешественников.
На данный момент для пересечения границы европейских стран в туристических целях, кроме стандартных документов, в зависимости от страны пребывания, украинцам необходимо предоставить сертификат вакцинации, отрицательные результаты теста на коронавирус или сертификат о выздоровлении.
При этом следует учитывать, что часть стран Европы признает лишь четыре одобренные ЕС вакцины (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson и Moderna), а часть также CoronaVac и CoviShield, которые активно используются в Украине.
В частности, по состоянию на 17 ноября 2021 года, украинским туристам полностью запрещено путешествовать в:
- Беларусь
- Болгария
- Мальта
- Сан-Марино
Только полностью вакцинированные украинские туристы могут попасть в такие страны:
- Бельгия
- Германия
- Дания
- Испания
- Латвия
- Литва
- Словакия
- Франция
- Чехия
- Эстония
Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVacСертификат вакцинации + тест или справка о выздоровлении + тест по прибытию требует Исландия.
Сертификат о вакцинации или отрицательный тест подойдут для таких стран:
- Монако
- Португалия
- Сербия
- Словения
- Черногория
- Швеция
При условии наличия сертификата вакцинации или отрицательного теста с самоизоляцией по прибытию открыты такие страны:
- Норвегия
- Финляндия
Вакцинация, сертификат о выздоравлении или тест с самоизоляцией по прибытию принимаются в таких странах:
- Австрия
- Польша
- Румыния
Вакцинация, сертификат о выздоравлении или тест принимаются в таких странах:
- Албания
- Андорра
- Босния и Герцеговина
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Молдова
- Северная Македония
- Турция
- Хорватия
- Швейцария
Вакцинация + тест или тест + самоизоляция принимаются в таких странах:
- Велекобритания
- Италия
Вакцинация или тест или справка о выздоровлении + выборочный тест по прибытию требуются для въезда в Грецию.
Вакцинация или ПЦР-тест принимаются в Венгрии.
Вакцинация или ПЦР-тест с тестированием по прибытии требуются в таких странах:
- Грузия
- Кипр
С вакцинацией+ тест впускают Нидерданды.
Вакцинация или тест или справка о выздоровлении подойдут для въезда в Ирландию.
В то же время в МИД советуют перед планированием путешествий ознакомиться с актуальной информацией об условиях въезда в определенную страну на интерактивной карте МИД.
Подробнее об условиях путешествий в отдельные страны Европы читайте в нашем большом материале.