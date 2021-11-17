Для въезда в большинство стран Европы туристам из Украины следует предоставить сертификат вакцинации, отрицательный результат теста или сертификат о выздоровлении.

Министерство иностранных дел опубликовало инфографику с перечнем условий въезда в разные страны Европы для туристов из Украины, которые были приняты после решения Евросоюза официально исключить Украину из "зеленого списка".

Соответствующая инфографика была опубликована в Telegram-канале Коронавирус_инфо.

В МИД напомнили, что решение ЕС носит рекомендательный характер, поэтому каждая страна Европы отдельно решает для себя, пускать ли украинских путешественников.

На данный момент для пересечения границы европейских стран в туристических целях, кроме стандартных документов, в зависимости от страны пребывания, украинцам необходимо предоставить сертификат вакцинации, отрицательные результаты теста на коронавирус или сертификат о выздоровлении.

При этом следует учитывать, что часть стран Европы признает лишь четыре одобренные ЕС вакцины (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson и Moderna), а часть также CoronaVac и CoviShield, которые активно используются в Украине.

В частности, по состоянию на 17 ноября 2021 года, украинским туристам полностью запрещено путешествовать в:

Беларусь

Болгария

Мальта

Сан-Марино

Только полностью вакцинированные украинские туристы могут попасть в такие страны:

Бельгия

Германия

Дания

Испания

Латвия

Литва

Словакия

Франция

Чехия

Эстония

Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVacСертификат вакцинации + тест или справка о выздоровлении + тест по прибытию требует Исландия.

Сертификат о вакцинации или отрицательный тест подойдут для таких стран:

Монако

Португалия

Сербия

Словения

Черногория

Швеция

При условии наличия сертификата вакцинации или отрицательного теста с самоизоляцией по прибытию открыты такие страны:

Норвегия

Финляндия

Вакцинация, сертификат о выздоравлении или тест с самоизоляцией по прибытию принимаются в таких странах:

Австрия

Польша

Румыния

Вакцинация, сертификат о выздоравлении или тест принимаются в таких странах:

Албания

Андорра

Босния и Герцеговина

Лихтенштейн

Люксембург

Молдова

Северная Македония

Турция

Хорватия

Швейцария

Вакцинация + тест или тест + самоизоляция принимаются в таких странах:

Велекобритания

Италия

Вакцинация или тест или справка о выздоровлении + выборочный тест по прибытию требуются для въезда в Грецию.

Вакцинация или ПЦР-тест принимаются в Венгрии.

Вакцинация или ПЦР-тест с тестированием по прибытии требуются в таких странах:

Грузия

Кипр

С вакцинацией+ тест впускают Нидерданды.

Вакцинация или тест или справка о выздоровлении подойдут для въезда в Ирландию.

В то же время в МИД советуют перед планированием путешествий ознакомиться с актуальной информацией об условиях въезда в определенную страну на интерактивной карте МИД.

Подробнее об условиях путешествий в отдельные страны Европы читайте в нашем большом материале.

Автор: Марина Григоренко