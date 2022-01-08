С 9 января Украина больше не будет входить в перечень стран зоны высокого риска для Германии. Поэтому специальные правила не будут применяться к туристам из Украины.

С 9 января Украина не будет принадлежать к списку стран повышенного риска для Германии.

Об этом говорится в сообщении на сайте института имени Роберта Коха (RKI), сообщает "Немецкая волна" .

Украина находилась в перечне стран зоны высокого риска для Германии с 10 октября 2021 года. Въезд разрешался в случае острой необходимости или при наличии сертификата полной вакцинации от COVID-19. При этом перед прибытием в Германию необходимо было зарегистрироваться на специальном сайте и иметь при себе подтверждение регистрации при въезде.

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Те, кто имели право на въезд в Германию, но не были полностью привиты против коронавируса, должны были отбыть 10-дневный карантин. Выйти из него можно было только через пять дней после приезда по результатам отрицательного теста.

С 9 января специальные правила не будут применяться к туристам из Украины. Они будут подлежать только общим правилам въезда в Германию: все граждане старше шести лет обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус или же сертификат о полном курсе вакцинации или справку о недавнем выздоровлении.

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