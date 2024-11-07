Вулканическая природа этих островов захватывает и создает невероятный ландшафт.

Отпуск на Карибских островах может показаться отличным вариантом, особенно, когда становится прохладнее, а дни становятся короче. Однако для такого отдыха есть европейская альтернатива, которая предлагает все преимущества путешествия по островам за меньшие деньги, пишет Express.

В частности эксперты советуют посетить туристам Азорские острова, это архипелаг в Португалии, который часто называют "европейскими Гавайями".

Архипелаг состоит из 9 крупных островов - Сан-Мигель, Санта-Мария, Терсейра, Грасиоза, Сан-Жорже, Пику, Фаял, Флореш и Корво. Отмечается, что каждый из них является по-своему особенным.

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Также Азорские острова являются сокровищницей для ученых, ведь их вулканическая природа создает впечатляющий ландшафт, который формирует на них жизнь.

Если вы посетите Сан-Мигель, то окунетесь в невероятные термальные бассейны, где именно геотермальное тепло используют для приготовления традиционного азорского рагу "cozido dos Acores" в районе Фурнас. Такой деликатес прячут сначала в землю на семь часов, пока овощи и мясо не станут горячими.

Более того, Азорские острова были признаны одним из лучших мест в мире для наблюдения за китами. Несмотря на то, что пиковый сезон длится с апреля по октябрь, шансы увидеть мигрирующие виды китов повышаются в конце апреля и в начале мая.

"Чтобы добраться до места назначения, вам нужно прилететь на Сан-Мигель, самый большой из девяти островов. Оттуда вы можете перелететь на другие острова или даже сесть на паром между ними, наслаждаясь захватывающими океанскими пейзажами. Однако важно отметить, что поскольку эти острова расположены в Атлантическом океане, погодные условия могут привести к задержкам - особенно, если вы планируете поездку в зимние месяцы", - добавили в Express.

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Ранее эксперты рассказали о поселке в Испании, который напоминает "маленькую Венецию". Речь идет о порту Саплая, который является жилым районом, где находится много домов, квартир и вилл для отдыха. Его построили в 70-годах, а также он известен тем, что имеет разноцветные дома.

Кроме того, был назван город в Марокко, где даже в ноябре царит тепло. Речь идет о городе Агадир, где есть шестикилометровый пляж, на котором находятся замечательные рестораны и магазины.

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