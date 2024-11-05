Этот поселок насчитывает много домов и вилл для отдыха.

Порт Саплая, который еще называют "маленькой Венецией", находится к северу от Валенсии в Испании и может стать идеальной заменой переполненного туристами итальянского города, пишет Express.

Порт Саплая является жилым районом, в котором находится много домов, квартир и вилл для отдыха. Он был построен в 70-х годах, а известен он тем, что имеет разноцветные дома.

"Зимы в поселке удивительно тихие и спокойные. Хотя летом здесь становится оживленнее, эти цифры - ничто по сравнению с 5,7 миллионами туристов, посетивших Венецию в 2023 году, более 70 процентов из которых были иностранцами", - отметили в материале.

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Также в каждом конце поселка есть две главные площади, где расположены магазины, бары и рестораны, в которых подают блюда местной кухни. Местной особенностью является "орчата" - это напиток, который очень напоминает молоко, однако имеет ореховый вкус, ведь его изготавливают из "чуфы" - съедобного клубня.

Кроме того, порт Саплая имеет два пляжа, которые разделены входом в порт, к которым легко добраться. Вдоль побережья есть разнообразные бары и рестораны с невероятным видом на Средиземное море. Также есть несколько итальянских ресторанов для тех, кто действительно хочет чувствовать, что будто находится в Италии.

"Проще всего добраться до Порт-Саплая на машине по шоссе V-21 или CV-311, поскольку поблизости есть большая бесплатная стоянка в торговом центре, а также бесплатные уличные стоянки. Также можно воспользоваться общественным транспортом из Валенсии: местные автобусы до Альбораи и Патаконы ходят ежедневно каждый час. Существует также сезонное автобусное сообщение из Валенсии", - добавили в Express.

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