Начиная с 24 февраля, в целом государственную границу на участке со странами-членами Европейского Союза и Молдовой пересекло 4 млн 300 тыс. граждан в обоих направлениях.

Более 870 тыс. украинских граждан вернулись в Украину с 24 февраля – с начала полномасштабного вторжения российских захватнических войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге в Украинском медиацентре.

"С 24-го числа в целом на въезд в Украину проследовало более 870 тысяч граждан Украины", - сказал Демченко.

Он отметил, что, начиная с 24 февраля, в целом государственную границу на участке со странами-членами Европейского Союза и Молдовой пересекло 4 млн 300 тыс. граждан в обоих направлениях. В частности, из них – 3 млн человек выехали из Украины. Также выехало около 350 тыс. иностранцев.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Вас также могут заинтересовать новости:

В Черноморске Одесской области прозвучал взрыв

Украинские войска отбили 7 вражеских атак на Донбассе

Пентагон подтвердил, что именно Россия нанесла ракетный удар по вокзалу в Краматорске