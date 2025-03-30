Знали ли вы, что в жаркий летний день Сен-Тропе, где живут 3,5 тысячи человек, могут заполонить 80 тысяч туристов.

Страны Европы пользуются большой популярностью среди туристов. Ежегодно их посещают миллионы людей, поэтому большая часть направлений уже потеряли свою аутентичность, ориентируясь прежде всего на туриста.

The Telegraph пообщалось с экспертами из Европы и они рассказали о наиболее испорченных и наиболее недооцененных направлениях в разных странах. Некоторые действительно волшебные места на самом деле остаются без внимания туристов.

Франция

Самое испорченное направление: Сен-Тропе

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В жаркий летний день Сен-Тропе, где живут 3 586 человек, могут заполонить 80 тысяч туристов. Именно так – летом Ривьера переполнена людьми. Даже мэр попросила людей приезжать не летом, а весной.

Народу там будет меньше, но вы заметите, что Сен-Тропе такой же, как и десятки других поселков на Средиземном море, и что нет особой причины ехать туда, кроме того, что это "Сен-Тропе", утверждает Энтони Перегрин.

Наименее испорченное: Мозель

Графство Мозель – это место, где Франция сталкивается с Люксембургом и Германией. Во Франции действительно не много более захватывающих исторических памятников, чем форты Линии Мажино. Около 142 из них рассекают ландшафт Мозеля в нескольких милях от границ.

Испания

Наиболее испорченное направление: Севилья

Когда-то Баррио-де-Санта-Крус был другим миром. Сейчас же около 60% квартир там сдаются в аренду туристам. Когда-то тихие внутренние дворы переполнены туристами, а улицы полны магнитов для холодильников и футболок с пафосными надписями. И все это портит шарм этого направления.

Наименее испорченное: Эстремадура

В нескольких часах езды к северу от Севильи вы можете найти кое-что прекрасное. Эстремадура сначала может показаться наименее гостеприимным из испанских регионов, но она очаровывает почти сразу.

Многие из ее городов – особенно Касерес и Трухильо – являются одними из самых потрясающих в Испании, построенные на богатства конкистадоров 16-го века. Они изобилуют дворцами и церквями.

Италия

Наиболее испорченное направление: Венеция

Венеция является самым переоцененным местом в Италии, считает Ли Маршал. Туристический сбор в размере 5 евро, впервые примененный в пиковые дни весной и летом 2024 года, принес городской казне более чем втрое больше прогнозируемого дохода, но не стал сдерживающим фактором. Часто количество туристов там вдвое больше количества населения Венеции – это приносит неудобства и создает стресс для обеих сторон.

Наименее испорченное: Умбрия

Для туристов Умбрия всегда будет альтернативным направлением: вне основных железнодорожных маршрутов, с наименьшим аэропортом, куда довольно трудно добраться. Туристов там привлекает только город Ассизи, где родился святой Франциск.

Как и соседняя Тоскана, этот регион гордится разнообразием маленьких городков, каждый из которых имеет свои собственные невероятные рецепты и традиции.

Греция

Самое испорченное направление: Миконос

Застройка острова Миконос "вышла из-под контроля", и это заметно. Там новые отели "прорастают", как дикая зелень. Такая же ситуация с пляжными клубами. Цены на шезлонги на пляжах и обед в ресторанах – космические, поэтому туристы уже не так охотно туда едут. С января по май 2024 года количество международных рейсов туда сократилось на 7 процентов.

Наименее испорченное: Тасос

Самые северные острова Греции, несмотря на то, что там на несколько градусов прохладнее, редко попадают на туристические радары. Тасос сочетает в себе все то, что является лучшим на северных островах.

Хорватия

Наиболее испорченное направление: Дубровник

Туристическое нашествие разрушило старый образ жизни в Дубровнике, где все знали друг друга. Дома, где когда-то жили местные семьи (часто по три поколения одновременно), теперь летом сдаются в аренду приезжим, а зимой стоят пустыми.

Уличные пространства, где когда-то постоянно работали соседские кафе, пекарни и книжные магазины, теперь превратились в линию из фаст-фудов и сезонных коктейль-баров.

Наименее испорченное: Велебит

Чем сложнее добраться до места, тем больше вероятность того, что оно останется нетронутым. В Хорватии ограничена застройка побережья, поэтому вы не увидите там огромных приморских курортов, которые встречаются в некоторых других странах Средиземноморья. Но для настоящего побега к первозданной природе все же стоит отправиться в горы.

Турция

Самое испорченное направление: Анталия

Анталия поражает своими пейзажами и давними достопримечательностями. Но нельзя спорить с тем, что огромные потоки туристов наложили отпечаток на ее шарм.

В 2024 году провинция приняла рекордные 17,3 миллиона посетителей. Провинция быстро теряет свою турецкую аутентичность и превращается в "любую точку Средиземноморья".

Наименее испорченное: Полуостров Датча

Полуостров Датча расположен к западу от материковой части Турции в чрезвычайно чистом Эгейском море. Несмотря на свою близость к туристической активности, этот сонный, малонаселенный полуостров остался на удивление неизменным.

Португалия

Наиболее испорченное направление: Порту

Когда-то Порту был скрытой жемчужиной, но он стал "жертвой" своих достопримечательностей. Эта участь постигла и другие крупные европейские города. Ежегодно Порту посещают около 7 миллионов туристов.

Наименее испорченное: Юго-западное побережье Алгарве

Алгарве – это малопосещаемый отрезок атлантического побережья Португалии, расположенный в самом центре страны. Это поистине райский уголок для тех, кто стремится оставить суету мира позади и ненадолго окунуться в простые жизненные радости.

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