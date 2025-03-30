Страны Европы пользуются большой популярностью среди туристов. Ежегодно их посещают миллионы людей, поэтому большая часть направлений уже потеряли свою аутентичность, ориентируясь прежде всего на туриста.
The Telegraph пообщалось с экспертами из Европы и они рассказали о наиболее испорченных и наиболее недооцененных направлениях в разных странах. Некоторые действительно волшебные места на самом деле остаются без внимания туристов.
Франция
Самое испорченное направление: Сен-Тропе
В жаркий летний день Сен-Тропе, где живут 3 586 человек, могут заполонить 80 тысяч туристов. Именно так – летом Ривьера переполнена людьми. Даже мэр попросила людей приезжать не летом, а весной.
Народу там будет меньше, но вы заметите, что Сен-Тропе такой же, как и десятки других поселков на Средиземном море, и что нет особой причины ехать туда, кроме того, что это "Сен-Тропе", утверждает Энтони Перегрин.
Наименее испорченное: Мозель
Графство Мозель – это место, где Франция сталкивается с Люксембургом и Германией. Во Франции действительно не много более захватывающих исторических памятников, чем форты Линии Мажино. Около 142 из них рассекают ландшафт Мозеля в нескольких милях от границ.
Испания
Наиболее испорченное направление: Севилья
Когда-то Баррио-де-Санта-Крус был другим миром. Сейчас же около 60% квартир там сдаются в аренду туристам. Когда-то тихие внутренние дворы переполнены туристами, а улицы полны магнитов для холодильников и футболок с пафосными надписями. И все это портит шарм этого направления.
Наименее испорченное: Эстремадура
В нескольких часах езды к северу от Севильи вы можете найти кое-что прекрасное. Эстремадура сначала может показаться наименее гостеприимным из испанских регионов, но она очаровывает почти сразу.
Многие из ее городов – особенно Касерес и Трухильо – являются одними из самых потрясающих в Испании, построенные на богатства конкистадоров 16-го века. Они изобилуют дворцами и церквями.
Италия
Наиболее испорченное направление: Венеция
Венеция является самым переоцененным местом в Италии, считает Ли Маршал. Туристический сбор в размере 5 евро, впервые примененный в пиковые дни весной и летом 2024 года, принес городской казне более чем втрое больше прогнозируемого дохода, но не стал сдерживающим фактором. Часто количество туристов там вдвое больше количества населения Венеции – это приносит неудобства и создает стресс для обеих сторон.
Наименее испорченное: Умбрия
Для туристов Умбрия всегда будет альтернативным направлением: вне основных железнодорожных маршрутов, с наименьшим аэропортом, куда довольно трудно добраться. Туристов там привлекает только город Ассизи, где родился святой Франциск.
Как и соседняя Тоскана, этот регион гордится разнообразием маленьких городков, каждый из которых имеет свои собственные невероятные рецепты и традиции.
Греция
Самое испорченное направление: Миконос
Застройка острова Миконос "вышла из-под контроля", и это заметно. Там новые отели "прорастают", как дикая зелень. Такая же ситуация с пляжными клубами. Цены на шезлонги на пляжах и обед в ресторанах – космические, поэтому туристы уже не так охотно туда едут. С января по май 2024 года количество международных рейсов туда сократилось на 7 процентов.
Наименее испорченное: Тасос
Самые северные острова Греции, несмотря на то, что там на несколько градусов прохладнее, редко попадают на туристические радары. Тасос сочетает в себе все то, что является лучшим на северных островах.
Хорватия
Наиболее испорченное направление: Дубровник
Туристическое нашествие разрушило старый образ жизни в Дубровнике, где все знали друг друга. Дома, где когда-то жили местные семьи (часто по три поколения одновременно), теперь летом сдаются в аренду приезжим, а зимой стоят пустыми.
Уличные пространства, где когда-то постоянно работали соседские кафе, пекарни и книжные магазины, теперь превратились в линию из фаст-фудов и сезонных коктейль-баров.
Наименее испорченное: Велебит
Чем сложнее добраться до места, тем больше вероятность того, что оно останется нетронутым. В Хорватии ограничена застройка побережья, поэтому вы не увидите там огромных приморских курортов, которые встречаются в некоторых других странах Средиземноморья. Но для настоящего побега к первозданной природе все же стоит отправиться в горы.
Турция
Самое испорченное направление: Анталия
Анталия поражает своими пейзажами и давними достопримечательностями. Но нельзя спорить с тем, что огромные потоки туристов наложили отпечаток на ее шарм.
В 2024 году провинция приняла рекордные 17,3 миллиона посетителей. Провинция быстро теряет свою турецкую аутентичность и превращается в "любую точку Средиземноморья".
Наименее испорченное: Полуостров Датча
Полуостров Датча расположен к западу от материковой части Турции в чрезвычайно чистом Эгейском море. Несмотря на свою близость к туристической активности, этот сонный, малонаселенный полуостров остался на удивление неизменным.
Португалия
Наиболее испорченное направление: Порту
Когда-то Порту был скрытой жемчужиной, но он стал "жертвой" своих достопримечательностей. Эта участь постигла и другие крупные европейские города. Ежегодно Порту посещают около 7 миллионов туристов.
Наименее испорченное: Юго-западное побережье Алгарве
Алгарве – это малопосещаемый отрезок атлантического побережья Португалии, расположенный в самом центре страны. Это поистине райский уголок для тех, кто стремится оставить суету мира позади и ненадолго окунуться в простые жизненные радости.