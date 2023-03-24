Почти все направления в первой десятке находятся в Европе, особенно хорошо представлены страны Северной Европы.

Швейцария возглавила список самых безопасных мест для отдыха в 2023 году благодаря политической стабильности, низкому уровню насилия и хорошему здравоохранению.

Об этом свидетельствет свежий отчет компании Which? Travel, в рамках которого оценивались страны по всему миру в плане рисков стихийных бедствий, дорожно-транспортных происшествий, уровня убийств, терроризма, качества инфраструктуры здравоохранения и безопасности для женщин, пишет The Independent.

Примечательно, что почти все направления в первой десятке находятся в Европе, особенно хорошо представлены страны Северной Европы. Так, на втором месте оказалась Исландия, а за ней следуют Норвегия, Португалия и Словения.

Видео дня

На противоположном конце шкалы находится Ямайка, где уровень убийств примерно в 60 раз выше, чем в Швейцарии. Бразилия, Южная Африка и Мексика также занимают низкие места в рейтинге из-за высокого уровня убийств, в то время как Филиппины находятся почти в самом низу из-за повышенного риска стихийных бедствий.

При этом ни Украина, ни Россия, ни Беларусь в рейтинге не учитывались.

Топ-20 самых безопасных мест для отдыха в мире:

1. Швейцария.

2. Исландия.

3. Норвегия.

4. Португалия.

5. Словения.

6. Финляндия.

7. Новая Зеландия.

8. Дания.

9. Сингапур.

10. Австрия.

11. Германия.

12. Швеция.

13. Австралия.

14. Канада.

15. Испания.

16. Бельгия.

17. Чешская Республика.

18. Нидерланды.

19. Италия.

20. Франция.

Как сообщал УНИАН, ранее были названы самые безопасные города для одиноких туристок. Возглавили топ Дубай (ОАЭ), Мадрид (Испания) и Чиангмай (Таиланд).

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.