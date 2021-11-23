Решение еще не принято, предложение находится на рассмотрении.

Европейская комиссия анонсировали изменения для сертификатов о вакцинации. Срок действие документа продлят, а также внесут данные о бустерной вакцинации.

Об этом сообщает Euractiv.

Еврочиновники рассматривают вариант, при котором в COVID-сертификате появятся данные о третьей прививке от коронавируса. Отмечается, что бустерную дозу вакцины, предположительно, будут получать в течение девяти месяцев после последней прививки.

Данное предложение проходит консультации и будет представлено в начале декабря.

Читайте такжеТяжелое течение COVID-19 ослабляет боли у раковых больных - швейцарские врачиСейчас срок действия сертификата истекает через девять месяцев после введения последней дозы вакцины от COVID-19. Какими будут правила для иностранных туристов, пока неизвестно. По некоторым данным, отдельные члены Еврокомиссии настаивают на обязательной сдаче ПЦР-теста даже для вакцинированных.

Как сообщил УНИАН, ранее Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Кипр, Нидерланды, Хорватия и Чехия сохранили возможность для украинцев путешествовать в эти страны.

В то же время, глава МИД Дмитрий Кулеба поручил всем дипломатическим учреждениям Украины в странах Европейского Союза приложить усилия для сохранения открытости границ для украинцев в Евросоюзе. В МИД отмечают, что официальная рекомендация Совета ЕС относительно исключения Украины из "зеленого списка" не значит, что украинцев ждет тотальное закрытие границ Евросоюза.

При этом дипломат указал, что Украина договаривается с семью странами за пределами Европы для признания украинских COVID-сертификатов.

Автор: Анастасия Горбачева