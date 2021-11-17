Другие 15 стран-членов Евросоюза изменили правила, но разрешили вакцинированным украинцам въезд с туристической целью.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что 12 стран-членов Европейского Союза вообще не меняли правил въезда для украинцев после исключения Украины из "зеленого списка" стран, гражданам которых разрешены путешествия во время пандемии коронавируса.

Об этом глава МИД сказал в эфире программы "Сніданок з 1+1".

По его словам, 15 стран-членов Евросоюза из 27 изменили правила въезда, но принципиально сохранили возможность путешествий для вакцинированных украинцев.

"Остальные 12 стран Европейского Союза на данный момент вообще не изменили никаких правил. То есть, все осталось так же, как было до исключения Украины из "зеленого" списка. И мы сейчас просим их: или оставить все так как есть, или если они все же будут менять правила, чтобы возможность путешествий сохранялась. Можно там дополнительные какие-то условия вводить, но чтобы путешествие, например, без карантина для вакцинированного сохранилось", – сказал Кулеба.

Из слов Кулебы следует, что речь идет о таких странах: Болгария, Финляндия, Германия, Венгрия, Италия, Литва, Люксембург, Мальта, Польша, Португалия, Румыния и Словения.

При этом глава МИД отметил, что украинские COVID-сертификаты признаются во всех странах ЕС.

Как сообщал УНИАН, ранее 15 стран-членов Евросоюза сохранили возможность вакцинированным украинцам путешествовать. Это Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Кипр, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Ирландия, Словакия, Швеция, Франция, Испания, Греция и Латвия.

Читайте такжеВ МИД рассказали, при каких условиях украинских туристов пускают разные страны Европы (инфографика)9 ноября в Европейском Союзе обновили "зеленый" список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии коронавирусной инфекции, и исключили из него Украину и Сингапур.

В то же время, глава МИД Дмитрий Кулеба поручил всем дипломатическим учреждениям Украины в странах Европейского Союза приложить усилия для сохранения открытости границ для украинцев в Евросоюзе. В МИД отмечают, что официальная рекомендация Совета ЕС относительно исключения Украины из "зеленого списка" не значит, что украинцев ждет тотальное закрытие границ Евросоюза.

Автор: Виталий Саенко