По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, речь идет о странах туристического направления.

Украина договаривается с семью странами за пределами Европы для признания украинских COVID-сертификатов.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"Мы сейчас ведем переговоры еще с семью странами, я не буду их называть, за пределами Европы, о признании (украинских сертификатов)", – сказал Кулеба.

Читайте такжеВ МИД рассказали, при каких условиях украинских туристов пускают разные страны Европы (инфографика)Он подчеркнул, что эти семь стран являются прежде всего туристического направления.

"Это популярные направления среди украинцев", – сказал Кулеба.

Также он сказал, что в Латинской Америке несколько стран признают украинские сертификаты. Работа по увеличению таких стран продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские COVID-сертификаты признаются во всех странах Евросоюза.

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Автор: Виталий Саенко