В стране применяют четыре вакцины от коронавируса.

Еще одна страна разрешила въезд для украинских туристов. Теперь полностью вакцинированные украинцы смогут въезжать в Словакию.

Об этом сообщил министра иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации", - говорится в сообщении.

При этом он указал, что украинцам, которые еще не вакцинировались, придется проходить самоизоляцию.

Читайте такжеФранция будет пускать привитых от COVID-19 украинцев без ПЦР-тестаПо данным на Минздрава Украины, правительство Словакии изменило правила пересечения границы с 9 июля. Кроме того, указано, что в стране применяются четыре вакцины от COVID-19, а именно препараты Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Modernа и Johnson & Johnson.

Как ранее сообщал УНИАН, в июне премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина по COVID-показателям вошла в "зеленую зону" ЕС.

В последние дни все больше стран начали открывать границы для украинских туристов. Так, 19 июля свои границы для граждан Украины открыла Латвия. Перед этим для украинцев открылись Дания и Бельгия.

Кроме этого, 19 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств должно в ближайшее время утвердить применение в Евросоюзе китайской вакцины CoronaVac, что также позволит въезд гражданам из третьих стран, привитых этой вакциной, в ЕС.

21 июля в СМИ появилась информация, что еще шесть стран Европы могут открыть свои границы для граждан Украины.

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Автор: Виталий Саенко