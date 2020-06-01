Украинцы не могут использовать е-паспорт для выезда за границу - ГПСУ

Предъявление электронных документов в мобильном приложении "Дія" возможно лишь внутри страны.

Государственная пограничная служба обращает внимание на то, что граждане Украины не могут использовать электронный паспорт в мобильном приложении "Дія" для пересечения государственной границы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"На днях ряд информационных ресурсов начали распространять новость о перечне изменений, которые произойдут в Украине с 1 июня 2020 года. Отдельный раздел в этих публикациях был посвящен вопросу поездок украинцев за границу. В них отмечается, что с первого дня лета при поездках за границу наши граждане могут подавать e-паспорт и е-паспорт для выезда за границу через единый государственный веб-портал электронных услуг "Портал Дія", воспользовавшись для этого одноименным мобильным приложением. Государственная пограничная служба Украины обращает внимание на то, что данная информация недостоверна и не может использоваться гражданами Украины как одно из правил пересечения государственной границы Украины", - подчеркнули в ГПСУ.

В ведомстве пояснили, что правительство действительно приняло постановление, согласно которому е-паспорта в "Дії" являются цифровыми аналогами бумажных документов, согласно постановлению. Особую актуальность данная норма приобретает в условиях карантина, поскольку цифровые паспорта можно использовать в качестве удостоверения личности на случай остановки гражданина сотрудниками Нацполиции, а также для получения почтовых услуг и тому подобное.

"Однако ни один из пунктов порядка применения, определенных постановлением, не предусматривает возможность предъявления е-паспорта для выезда за границу при пересечении госграницы и прохождении процедур оформления. Так что на сегодняшний день граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, в том числе паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины, определенных законодательством Украины, регламентирующего оформление лиц на границе", - пояснили в службе.

В то же время предъявление электронных документов в мобильном приложении "Дія" возможно лишь внутри страны в случаях, согласно перечню, четко определенному постановлением правительства.

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