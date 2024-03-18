Война в Украине и нападения ХАМАС на Израиль существенно повлияли на опасения путешественников.

Главными страхами туристов по состоянию на весну 2024 года являются гражданские беспорядки и терроризм, тогда как еще год назад путешественники больше всего боялись несчастных случаев и травм. Из-за таких опасений в Париже уже решили ограничить доступ туристов на церемонию открытия летней Олимпиады.

Как свидетельствуют результаты свежего опроса американской компании Global Rescue's Winter 2024 Traveler Sentiment and Safety Survey, более трети путешественников (36%) сообщили, что гражданские беспорядки и терроризм являются их самыми большими опасениями во время поездок по миру, что отражает трехкратное увеличение по сравнению с весной 2023 года. В то же время четверть респондентов (25%) заявили, что их главными опасениями являются несчастные случаи или заболевания во время путешествия, тогда как еще весной 2023 года такие страхи мучали половину (50%) опрошенных туристов. При этом страх отмены поездки, ограбления или кражи набрали от 7 до 9%, а положительные результаты тестирования на COVID и стихийные бедствия собрали по 5% ответов. Ядерной катастрофы опасаются менее 1% туристов.

"Мы наблюдаем вполне объяснимый рост беспокойства путешественников во всем мире. Тем не менее, международные туристы все равно продолжают путешествовать, несмотря на растущие угрозы гражданских беспорядков, войны и терроризма", – отметил генеральный директор Global Rescue Companies Дэн Ричардс.

При этом в отчете отмечаются, что путешественники начали активнее усиливать защиту своей поездки с помощью рекомендаций по безопасности и страховки на случай эвакуации. Так, треть респондентов (34%) заявили, что война в Украине, нападения ХАМАС на Израиль или другие насилиственные конфликты повышают вероятность того, что они добавят охранную эвакуацию и консультативную защиту в свой туристический страховой полис.

"Неопределенность путешественников обычно увеличивает спрос на неотложную медицинскую помощь и услуги безопасности. В прошлом году покупки путешественниками услуг по обеспечению безопасности и эвакуации увеличились на 36%, и мы ожидаем, что это продолжится и в 2024 году. Мы наблюдаем такое поведение путешественников с начала войны в Украине и видим, что оно продолжает расти после нападений на Израиль", – добавил Ричардс.

В то же время, туристическая индустрия уже реагирует на опасения путешественников, отмечают в Global Rescue. Так, Министерство внутренней безопасности США продвигает новые программы по проверке на безопасность, включая сканирование пешеходов, получение данных через большую часть одежды и обнаружение более широкого спектра запрещенных предметов.

В то же время в отелях используется система входа в номера без ключа, средства контроля доступа к лифтам и камеры наблюдения, а пользователи Airbnb теперь должны подтвердить свою личность перед завершением бронирования. Сами же путешественники используют в гостиничных номерах стопоры для дверей, переносные дверные замки и закрывающиеся на замок шкафчики.

Как сообщал УНИАН, ранее издание Travel Off Path назвало шесть самых популярных схем, которые преступники будут использовать в 2024 году, чтобы обдурить туристов, а также дало советы, как не стать их жертвой.

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