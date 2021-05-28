Украинцы должны предъявлять один из трех документов: сертификат вакцинации, или справку об отрицательном результате теста на коронавирус, или справку о том, что человек переболел COVID-19.

Болгария обновилатребования въезда для украинских туристов на период с 1 июня по 31 июля 2021 года.

Об этом сообщает консульский отдел посольства Украины в Республике Болгария в Facebook.

Дипломаты сообщают, что 27 мая Министерство здравоохранения Болгарии обновило правила въезда для граждан Украины в период с 1 июня по 31 июля.

Украинцы для въезда должны предъявлять один из установленных документов:

В частности, речь идет о сертификате вакцинации (документ о завершении программы вакцинации против COVID-19 ). «Завершением программы вакцинации считается введение соответствующего количества доз вакцин против COVID-19 и окончание 14-дневного срока со дня введения последней дозы вакцины. В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу (латинскими буквами), дата рождения, даты вакцинации, торговое наименование и номер партии вакцины против COVID-19, название производителя/владельца регистрационного удостоверения, страна, в которой оно выдано, и название компетентного органа, который его выдал», - говорится в сообщении.

). «Завершением программы вакцинации считается введение соответствующего количества доз вакцин против COVID-19 и окончание 14-дневного срока со дня введения последней дозы вакцины. В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу (латинскими буквами), дата рождения, даты вакцинации, торговое наименование и номер партии вакцины против COVID-19, название производителя/владельца регистрационного удостоверения, страна, в которой оно выдано, и название компетентного органа, который его выдал», - говорится в сообщении. Или же должна быть справка, подтверждающая отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, которое должно быть сделано за 72 часа до пересечения границы, или отрицательный результат быстрого антигенного теста, проведенного за 48 часов до въезда в страну . «В упомянутом документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные), дата проведения тестирования, а также прописан латиницей метод (PCR или RAT ) и отрицательный результат (Negativ)», - пояснили в посольстве.

. «В упомянутом документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные), дата проведения тестирования, а также прописан латиницей метод (PCR или RAT ) и отрицательный результат (Negativ)», - пояснили в посольстве. И, наконец, третий документ. В нем должен быть положительный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или быстрого антигенного теста для лиц, переболевших COVID-19 в период от 15 до 180 дней от указанной в документе даты проведения исследования . «В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу (на латыни), сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные), дата проведения тестирования, а также прописан латиницей метод (PCR или RAT) и положительный результат (Positive)», - добавили в диппредставительстве.

При этом отмечается, что детям до 5 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления вышеуказанных документов.

«Лицам, которые осуществляют транзит через территорию Болгарии и могут гарантировать немедленный выезд, нет необходимости предоставлять документы о прививках, отрицательном ПЦР-тесте или положительном тесте на антитела», - подытожили дипломаты.

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Автор: Виталий Саенко