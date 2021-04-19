Рейсы буду осуществляться по четвергам и воскресеньям.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 27 мая запускает рейсы из Львова (международный аэропорт «Львов» имени Данила Галицкого) в Ларнаку (Кипр).

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика на своем сайте.

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Отмечается, что рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.

Также пресс-служба сообщил, что 17 апреля авиакомпания осуществила первый в этом году рейс из Киева в Ларнаку.

Что этому предшествовало

В марте авиакомпания SkyUp Airlines сообщила, что в апреле-мае запускает рейсы из Киева, Харькова и Запорожья в Ларнаку.

Полеты по направлению Запорожье - Ларнака – Запорожье начнутся с 31 мая, а по направлению Харьков - Ларнака - Харьков – с 1 мая.

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Автор: Павел Степанец