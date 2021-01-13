Лидерами по количеству рейсов стали авиакомпании Turkish Airlines, МАУ и Belavia.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines, компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и белорусская Belavia стали лидерами по количеству рейсов, выполненных в воздушном пространстве Украины в 2020 году.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух").

В частности, турецкая компания осуществила 14 623 полета, украинская – 14 406 и белорусская – 10 644.

В десятку компаний-лидеров также вошли: венгерская WizzAir (9 151 полет), украинские Windrose (8 511) и SkyUp (8 434), польская LOT (6 260), ирландская Ryanair (5 965), украинская Azur Air (4 663) и турецкая Pegasus Airlines (3 446).

Что этому предшествовало

Количество авиарейсов в воздушном пространстве Украины, которые Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины обеспечило аэронавигационным обслуживанием в 2020 году, составило 142 047 рейсов, что на 57,6% меньше, чем в 2019 году.

Украинские авиакомпании выполнили 49 733 рейса, что на 54,7% меньше, чем в 2019 году, иностранные авиакомпании – 92 314 рейсов (-59,1%).

Справка УНИАН.

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.

В состав "Украэроруха" входят Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения (Украэроцентр), Служба аэронавигационной информации Украины (САИ), авиакомпания "Украэрорух", учебно-сертификационный центр "Украэроруха" и 7 региональных структурных подразделений.

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Автор: Павел Степанец