Италия признана страной Европы с самым большим количеством карманных воров, жертвами которых нередко становятся именно туристы.
Как пишет Express со ссылкой на исследование Quotezone.co.uk, было изучено, сколько раз туристы упоминают карманников в обзорах главных достопримечательностей каждой страны.
В частности, в возглавившей антирейтинг Италии сразу несколько популярных туристических достопримечательностей стали настоящими магнитами для воров – Колизей, фонтан Треви и Пантеон, все в столице Риме. Также популярными мишенями для карманников стали Дуомо ди Милано в Милане и Галерея дельи Уффици во Флоренции.
Франция заняла второе место в списке со всеми пятью своими главными достопримечательностями, включая Эйфелеву башню в Париже. За ней следуют Нидерланды и Германия.
Топ-10 стран Европы с самым большим количеством карманных краж
1. Италия.
2. Франция.
3. Нидерланды.
4. Германия.
5. Греция.
6. Испания.
7. Португалия.
8. Турция.
9. Ирландия.
10. Польша.
"Кража может произойти где угодно, а туристические точки являются удобным местом для преступников, чтобы нацеливаться на кошельки и сумки отдыхающих, пока они заняты посещением достопримечательностей. Знаковые локации, такие как Эйфелева башня в Париже и фонтан Треви в Риме, особенно популярны среди карманников, поскольку они могут незаметно передвигаться среди большого скопления людей", – пояснил основатель и генеральный директор Quotezone.co.uk Грег Уилсон.
Также он дал несколько полезных советов, как обезопасить себя от карманников:
- Важно всегда сохранять бдительность, оставлять ценные вещи, такие как дорогие украшения, в сейфе отеля и всегда брать с собой надежную сумку через плечо или на пояс с застежками-молниями для защиты телефонов и кошельков.
- Старайтесь никогда не оставлять личные вещи без присмотра, даже если они застрахованы.
- Не забудьте перепроверить, что покрывается полисом страхования путешествий, а что нет. Большинство полисов страхования путешествий покрывают случаи кражи важных документов, например, паспортов, но редко распространяются на украденные деньги и телефоны.
Как сообщал УНИАН, ранее Барселону признали столицей карманных воров – больше всего их на местном бульваре Ла-Рамбла. Тем не менее, в списке стран с самым большим количеством карманников Испания не попала в топ-5.
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