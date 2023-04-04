Также туристам дали несколько полезных советов, как обезопасить себя от карманников.

Италия признана страной Европы с самым большим количеством карманных воров, жертвами которых нередко становятся именно туристы.

Как пишет Express со ссылкой на исследование Quotezone.co.uk, было изучено, сколько раз туристы упоминают карманников в обзорах главных достопримечательностей каждой страны.

В частности, в возглавившей антирейтинг Италии сразу несколько популярных туристических достопримечательностей стали настоящими магнитами для воров – Колизей, фонтан Треви и Пантеон, все в столице Риме. Также популярными мишенями для карманников стали Дуомо ди Милано в Милане и Галерея дельи Уффици во Флоренции.

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Франция заняла второе место в списке со всеми пятью своими главными достопримечательностями, включая Эйфелеву башню в Париже. За ней следуют Нидерланды и Германия.

Топ-10 стран Европы с самым большим количеством карманных краж

1. Италия.

2. Франция.

3. Нидерланды.

4. Германия.

5. Греция.

6. Испания.

7. Португалия.

8. Турция.

9. Ирландия.

10. Польша.

"Кража может произойти где угодно, а туристические точки являются удобным местом для преступников, чтобы нацеливаться на кошельки и сумки отдыхающих, пока они заняты посещением достопримечательностей. Знаковые локации, такие как Эйфелева башня в Париже и фонтан Треви в Риме, особенно популярны среди карманников, поскольку они могут незаметно передвигаться среди большого скопления людей", – пояснил основатель и генеральный директор Quotezone.co.uk Грег Уилсон.

Также он дал несколько полезных советов, как обезопасить себя от карманников:

Важно всегда сохранять бдительность, оставлять ценные вещи, такие как дорогие украшения, в сейфе отеля и всегда брать с собой надежную сумку через плечо или на пояс с застежками-молниями для защиты телефонов и кошельков.

Старайтесь никогда не оставлять личные вещи без присмотра, даже если они застрахованы.

Не забудьте перепроверить, что покрывается полисом страхования путешествий, а что нет. Большинство полисов страхования путешествий покрывают случаи кражи важных документов, например, паспортов, но редко распространяются на украденные деньги и телефоны.

Как сообщал УНИАН, ранее Барселону признали столицей карманных воров – больше всего их на местном бульваре Ла-Рамбла. Тем не менее, в списке стран с самым большим количеством карманников Испания не попала в топ-5.

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