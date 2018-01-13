В 2017 году туристы оставили во Львове более 600 миллионов евро (инфографика)

В 2017 году Львов посетили 2,6 млн туристов, которые потратили во время пребывания в городе 615 млн евро. Такие цифры приводит управление туризма Львовского городского совета.

Чаще всего во Львов приезжают украинцы, поляки и белорусы. В десятку стран, чьи жители любят путешествовать во Львов, входят так же Турция, Германия, США, Литва, Великобритания, Чехия и Канада, пишет ZAXID.NET.

«Для анализа рынка въездных туристов мы пользуемся тремя источниками сбора информации: опрос гостей города методом face to face, статистика посетителей центров туристической информации и данные Львовского туристического барометра, которому предоставляют информацию заведения размещения», - рассказала начальник управления туризма ЛГС Галина Малец.

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В среднем один турист тратит около 75 евро в день, а средняя продолжительность пребывания – 4,4 дня. Лишь четверть туристов путешествуют самостоятельно – остальные предпочитают путешествия с друзьями, семьей или в составе туристических групп.

Самые популярные туристические объекты города - это Оперный театр, ратуша и Высокий Замок. А лучшими способами провести время во Львове считают посещение ресторанов и кафе, прогулки и посещения заведений культуры.

По словам начальника управления туризма ЛГС Галина Малец, в течение первых двух недель 2018 года во Львов приехало примерно 250 тыс. туристов.

«Мы не делали основательного анализа, но по данным, которые мы получили от отелей, и статистике центров туристической информации можно ориентироваться на цифру в четверть миллиона», - рассказала чиновница.