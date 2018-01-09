Аэропорт "Киев" назвал наиболее популярные направления в прошлом году

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны), второй в Украине по величине пассажиропотока, по итогам 2017 года по сравнению с результатом 2016 года увеличил пассажиропоток на 64,2% - до 1,852 млн человек, сообщила пресс-служба аэропорта.

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Согласно сообщению, пассажиропоток на международных рейсах составил 1,768 млн пассажиров, на внутренних рейсах - 83,3 тыс.

При этом количество обслуженных рейсов по итогам 2017 года составило 23,257 тыс. на прилет и вылет, что на 27,3% больше, чем за 2016 год. Из них международных рейсов - 19,115 тыс., внутренних - 3,144 тыс.

Наиболее популярными международными направлениями в прошлом году были Минск (Беларусь), Дубай (ОАЭ), Будапешт (Венгрия), Анкара, Анталья (Турция), Шарм-эш-Шейх (Египет), Варшава (Польша), Рим (Италия), внутренними - Одесса, Запорожье и Львов.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года аэропорт "Киев" увеличил пассажиропоток на 19,4% - до 1,127 млн человек.

Аэропорт «Киев» (Жуляны) является одним из старейших аэропортов Украины и работает с 1924 года. В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство сразу нескольких новых терминалов, включая центральный терминал «А» и вип-терминал для бизнес-авиации.