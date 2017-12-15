Еще один европейский лоукостер запускает рейс в Украину

Румынская бюджетная авиакомпания Blue Air в 2018 году начнет выполнять рейсы во Львов. Об этом сообщает сообщает Lowcostavia.

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"Авиакомпания Blue Air соединит авиасообщением Львов с чешским городом Брно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, новый рейс начнут выполнять с марта-апреля 2018 года. Во Львов из Брно и обратно рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Boeing 737-500, вмещающих 126 пассажиров.

Подробное расписание полетов и цены на авиабилеты объявят уже в январе 2018 года.

Blue Air Transport Aerian S. A. - бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Румынии. Начала деятельность в 2004 году.

Как сообщал УНИАН, в Украине создана национальная лоукост-авиакомпания SkyUp, которая начнёт работу в апреле 2018 года.