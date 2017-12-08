Во Львов могут зайти британский лоукостер easyJet и испанская авиакомпания

Руководство аэропорта «Львов» заявляет о намерении привлечь в 2018 году еще две авиакомпании. Кроме того, ведутся переговоры с британским лоукостером easyJet и одной из испанских авиакомпаний.

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Об этом рассказала генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская, передает ЦТС.

Руководитель предприятия, однако, не уточнила, являются ли именно британский и неназванный испанский перевозчики теми авиакомпаниями, которые могут начать полеты во Львов в следующем году. В контексте достижения миллионного пассажиропотока аэропортом, она отметила, что теперь воздушная гавань будет интересна для топ-авиакомпаний, таких как Qatar Airways, KLM, AirFrance, Emirates.

"На сегодня с аэропортом сотрудничает 25 авиакомпаний (включая чартеры), в следующем году мы планируем привлечь еще как минимум двух перевозчиков", - сказала Романовская.

Далее она добавила: "Наш аэропорт сейчас более ориентирован на Европу, но в следующем году мы добавим акценты еще и на Азию".

Также гендиректор Львовского аэропорта сообщила, что сейчас приостановлены переговоры с Ryanair, а планы, которые были у ирландского лоукостера, уже начинают реализовывать другие, например, венгерская Wizz Air, которая будет летать из Львова в Лондон.

"Ведем переговоры с испанской компанией, с английским еasyJet, который думает над тем, чтобы открыть рейсы в три британских города", - добавила Романовская, уточнив, что пока все же твердо можно говорить лишь о сотрудничестве с Wizz Air.

Отметим, что сейчас в Украину выполняет сезонные рейсы испанская низкотарифная авиакомпания Vueling, летающая в аэропорт Киев (Жуляны).

Ранее сообщалось, что польский аэропорт Радом близок к завершению переговоров с британским лоукостером easyJet. До недавнего времени единственной авиакомпанией, которая летала в Радом, была SprintAir. В июне 2016 года SprintAir начала летать из Радома во Львов. 29 октября авиакомпания выполнила последний рейс из Львова.

Еще раньше министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выражал надежду на то, что easyJet начнет работать в Украине в 2018 году.