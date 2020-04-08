На Ровенщине велопарк "Ремельский" готовит для туристов новые маршруты

Кроме велодорожек, туристам предлагают посетить не менее интересную локацию – туристическо-пешеходный объект "Тропа любви", которая напоминает "Тоннель любви" в Клевани.

Велосезон в парке "Ремельский" в Ровенской области начнется сразу после завершения карантина.

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Как сообщили в пресс-службе Ровенской областной госадминистрации (ОГА), в этом году велопарк откроет для своих гостей новые туристические маршруты.

По словам начальницы управления культуры и туризма Ровенской ОГА Любови Романюк, открытие велосезона было запланировано на 3 мая, однако начало активного отдыха отложили до окончательного завершения карантина.

Как известно, этот туристический объект входит в состав Ровенского Greenway "Медовый круг". По территории велопарка проходит 70 км трасс различного уровня сложности и шесть основных маршрутов. К началу сезона запланировано открытие еще трех маршрутов, один из которых – семейный.

Кроме велодорожек, туристам предлагают посетить не менее интересную локацию – туристическо-пешеходный объект "Тропа любви", которая напоминает "Тоннель любви" в Клевани. "Особенно хороша тропа весной, когда оживает природа и цветут ландыши. В лесу даже есть место, к которому приезжают женщины, мечтающие о детях, но не могут забеременеть", – рассказала Романюк.

Часть лесного массива,в котором расположился велопарк называют "Страной муравейников" из-за большого количества мест обитания муравьев – здесь была создана смотровая площадка, с которой можно наблюдать за жизнью насекомых.

"На сегодня решаются два основных вопроса для того, чтобы велопарк стал еще более привлекательным и удобным для туристов – возможность строительства автостоянки и открытие велопроката. Но, несмотря на инициативность местной общины и областной власти к развитию туристической отрасли, эти шаги постепенно будут решены", – отметил председатель правления садового общества "Западный" Николай Гапончук, передает zruchno.travel.