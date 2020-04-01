Смех сквозь слезы: в Одессе проходит онлайн-Юморина

Традиционное празднование отменено из-за карантина. Трансляция продлится до позднего вечера.

В Одессе из-за карантина Юморина впервые проходит в онлайн-режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня с утра департамент культуры и туризма Одесского городского совета запустил онлайн-программу Юморины, традиционное празднование которой в этом году отменено из-за распространения COVID-19.

Согласно анонсированной программе, 1 апреля с утра и до 21.00 на сайте департамента будут транслировать различные ролики. В их числе – записи выступлений известных сатириков Михаила Жванецкого и Романа Карцева, музыкальной группы «Деньги вперед», архив праздничных шествий, различные слайд-шоу (карикатур, фото и пр.), обращения артистов Георгия Делиева, Бориса Барского, видео-зарисовки и т. д.

Как сообщал УНИАН, первая Юморина в Одессе состоялась в 1973 году. В 1976 году ее запретили власти Украины и Одессы. Возобновился праздник смеха в конце 1980-х.

В 2014 году Юморину отменили в связи с 40-дневным трауром, объявленным по Героям Небесной Сотни, в 2015 - в связи с военными действиями на востоке страны, в 2016 праздник состоялся в усеченном формате, в том числе, без карнавального шествия, как отмечалось в связи «несвоевременностью такого праздника». В 2017 году Юморина была вновь возобновлена.

В 2020 году традиционное празднование отменили из-за карантина.