В Абу-Даби открывается первый пляж только для женщин (фото)

Первый полностью женский пляжный комплекс открывается в столице ОАЭ.

Первый полностью женский пляжный комплекс открывается в районе Al Dhafrah столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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Представительницы прекрасного пола могут не только отдохнуть на пляже и принять солнечные ванны, но также искупаться в море, в бассейне или заняться спортом на свежем воздухе, передает russianemirates.com.

Частный пляж расположен в 350 км от административного центра ОАЭ и в 450 км – от Дубая. Его авторами выступили компания Musanada и муниципалитет региона Al Dhafrah. Пляжный комплекс растянулся на 790 м вдоль 18-километрового пляжа.

Здесь также построены рестораны, магазины, служебные здания и амфитеатр. На пляже работают спасатели, а посетительницам гарантирована защита от посторонних глаз.

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