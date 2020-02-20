В столице ОАЭ откроется "загадочный" 3D-музей (фото)
Новый семейный музей 3D Museum of Natural Mystery, наполненный загадками, открылся в торговом комплексе Nation Towers Mall в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
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Музей приглашает родителям с детьми окунуться в удивительный мир, где все вокруг оживает. В настоящее время в музее работает интерактивная арт-галерея, вход в нее свободный. Благодаря инновационному подходу к искусству и технологиям, картинам и экспонатам, они имеют способность свободно передвигаться по помещению, сообщают russianemirates.
Гид по музею – озорная маленькая мышка, которая разбудила джина, спавшего веками: он интерактивно взаимодействует со всеми картинами и представляет посетителям яркое 3D-шоу. Виртуальное представление длится три минуты.
Музей открыт ежедневно, кроме пятницы, с 16.00 до 22.00, до 24 апреля 2020 года включительно.
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