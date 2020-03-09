Весенняя акция: Turkish Airlines снизила цены на билеты в Стамбул из Киева и еще трех городов Украины

Акционные тарифы доступны для бронирования до 14 марта включительно.

Авиакомпания Turkish Airlines в рамках весенней акции снизила цену авиабилетов на рейсах из Киева, Львова, Херсона и Одессы в Стамбул.

Об этом сообщает портал avianews.com. Как отмечается, минимальная цена перелета в обе стороны из Львова в Стамбул начинается от $160, из Одессы в Стамбул - от $189, из Киева и Херсона в Стамбул - от $199. В стоимость включено питание и перевозка багажа. Данные тарифы доступны для бронирования до 14 марта 2020 года включительно.

Путешествие должно быть совершено до 20 мая 2020 года. Минимальное время нахождения в Стамбуле должно быть не менее двух дней или одно воскресенье.

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Важным уточнением является то, что, согласно специальным правилам Turkish Airlines для новых бронирований, сделанных до 24 марта 2020 года, для всех международных рейсов за исключением рейсов на Северный Кипр, пассажир один раз может поменять дату вылета без оплаты штрафа. При этом авиакомпания оставляет за собой право взимать разницу тарифов, если купленный билет стоит дешевле нового.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта авиакомпания решила приостановить сообщение с Италией из-за вспышки там коронавируса из Китая.