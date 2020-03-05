Ведущие авиакомпании разрешили без штрафа менять дату и маршрут в билетах

Соответствующие изменения можно внести в разделе управление бронированием на сайте авиакомпании.

KLM объявила о введении совместно с авиакомпаниями-партнерами Air France и Delta Air Lines новой политики в отношении льготного внесения изменений в билеты.

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«Мы хотим, чтобы вы бронированили свою следующую поездку без стресса. Поэтому вы можете забронировать ваш рейс с гарантией возможности его изменения без дополнительной платы», - заявили в KLM, передает avianews.com.

Новая политика предусматривает, что по всем бронированиям трех авиакомпаний, сделанным до 31 марта 2020 года, можно будет без штрафа изменить дату вылета или маршрут.

Новый рейс должен выполняться не позднее 31 мая 2020 года. Соответствующие изменения можно внести в разделе управление бронированием на сайте авиакомпании.

В KLM обращают внимание, что если билеты на выбранный новый рейс доступны только в более высоком классе бронирования, будет взиматься разница между оплаченной и новой стоимостью.

Ранее с целью стимулировать пассажиров бронировать авиабилеты в условиях неопределенности из-за распространения коронавируса COVID-19 сразу несколько авиакомпаний ввели льготную политику отмены или изменения бронирований. Среди таких авиакомпаний British Airways, American Airlines, JetBlue, Virgin Atlantic, Air Malta.

Таким образом, на данный момент из представленных на украинском рынке авиаперевозчиков внесение изменений в билет упростили KLM (Киев-Амстердам), Air France (Киев-Париж) и Air Malta (Киев-Мальта).

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