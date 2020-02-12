Wizz Air объявил однодневные скидки 20% на отдельные рейсы

Приобрести авиабилеты по акционным ценам можно 12 февраля 2020 года, а путешествия по ним должны завершиться до 31 марта 2020 года.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил скидки 20% на отдельные рейсы при бронировании авиабилетов 12 февраля 2020 года.

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Как сообщается на странице авиакомпании в Facebook, акция действует 12 февраля 2020 года с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени (CET) (-1 час по сравнению с Киевом). Путешествия по акционным билетам должны завершиться до 31 марта 2020 года. Акционная цена применяется только к бронирований через веб-сайт wizzair.com или мобильное приложение WIZZ и не распространяется на групповые заказы.

Отметим, сейчас Wizz Air выполняет рейсы из Киева, Львова, Одессы и Харькова в ряд городов Европы, с конца марта 2020 года авиакомпания также начнет летать из Запорожья. Также Wizz Air имеет разветвленную сеть маршрутов по Европе и ряду других стран.

Как сообщал УНИАН.Туризм, недавно Wizz Air запустил услугу автоматической регистрации на рейс.

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