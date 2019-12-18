Lufthansa не будет взимать доплату из-за повышения налога в Германии

Компания компенсирует разницу только тем пассажирам, которые купили билеты до повышения налога. По новым билетам налог, скорее всего, частично будет переложен на пассажира.

Lufthansa не намерена взимать с пассажиров, купивших билеты до повышения налога на авиацию в Германии, доплату для компенсации увеличения ставки этого государственного сбора и покроет разницу самостоятельно, сообщил пресс-секретарь авиакомпании Борис Огурский.

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Он также отметил, что увеличение налога не означает, что по новым билетам разница будет полностью переложена на пассажиров, передает avianews.com.

«Из-за сильной конкуренции, особенно на европейском рынке, нельзя предполагать, что более высокая ставка авиационного налога будет один-в-один заложена в цену билета», — пояснил пресс-секретарь Lufthansa.

В ноябре верхняя палата парламента Германии Бундесрат поддержала инициативу правительства страны о повышении налога, который взимается с каждого вылетающего пассажира, как часть программы защиты экологии.

С 1 апреля 2020 года налог на авиабилеты на внутренние и европейские рейсы, включая рейсы в Украину (зона 1), составит 13,03 евро, на рейсы длительностью до 6000 км (зона 2) — 33,01 евро, на рейсы большей дальности (зона 3) — 59,43 евро.

Напомним, Лоу-костер Ryanair предложил своим клиентам, которые будут вылетать из аэропортов Германии после 1 апреля 2020 года, доплатить или вернуть авиабилеты без штрафа из-за повышения авиационного налога.

Ранее УНИАН сообщал, что Украинская авиакомпания МАУ объявила о предновогодней распродаже с 16 по 27 декабря. Скидки действуют на рейсы по Украине и международные перелеты.