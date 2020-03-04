Wizz Air в этом году может сократить число рейсов на 10% из-за коронавируса

В авиакомпании отмечают снижение спроса на авиаперевозки в марте 2020 года, особенно в тех регионах, где было зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом.

Венгерский лоукостер Wizz Air предупредил, что из-за распространения коронавируса может сократить пропускную способность на 10% в течение трех месяцев - до конца июня 2020 года.

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Как сообщает ttgmedia.com со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, на данный момент в Wizz Air работает целевая группа над тем, чтобы смягчить финансовые последствия коронавируса. При этом компания уже начала процесс сокращения расходов, в том числе приостановив набор персонала.

"Спрос на авиаперелеты в Европе в марте 2020 года был снижен, особенно в тех регионах, которые в настоящее время больше страдают от коронавирус Covid-19", - поясняют в авиакомпании.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, с 11 марта 2020 года авиакомпания Wizz Air отменяет часть рейсов в Италию.

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