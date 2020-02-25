Новые рейсы в Украине и в Африке: FlixBus поделился планами на 2020 год

В компании отметили, что успех на украинском рынке побудил их к дальнейшему развитию в регионе.

Автобусный оператор FlixBus объявил о начале рейсов в Африку (Марокко) и анонсировал в 2020 году выход на рынок стран Балтии, а также развитие внутренних рейсов в отдельных странах, включительно с Украиной.

Читайте такжеВ FlixBus назвали число перевезенных в 2019 году пассажировКак сообщили в компании, в феврале оператор вышел на рынок Африки, запустив свои первые два автобуса из Марокко во Францию.

«Новые маршруты соединили 27 французских городов из 9 марокканскими, в том числе Марракеш, Рабат, Фес, Мекнес, Танжер и Касабланку», – говорится в сообщении компании.

В FlixBus добавляют, что успех на украинском рынке побудил к дальнейшему развитию в регионе, следующий шаг – выход в страны Балтии.

«В 2020 году FlixBus соединит Эстонию, Латвию и Литву международными рейсами с западной Европой», – добавили в компании.

Кроме этого, на 2020 год компания анонсировала развитие внутренних рейсов в трех странах – Великобритании, Португалии и Украине.

Как известно, в 2019 году FlixBus вышел на украинский рынок, запустив регулярные международные рейсы, которые объединяют 10 украинских городов (Киев, Львов, Одесса, Житомир, Ровно, Винница, Умань, Хмельницкий, Тернополь и Ужгород) прямыми сочетаниями с 44 городами Европы.

Ранее УНИАН сообщал, что FlixBus оборудовал солнечными панелями междугородний автобус.

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