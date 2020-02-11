Первый в мире: FlixBus оборудовал солнечными панелями междугородный автобус
Автобусный оператор FlixBus первым в мире оборудовал солнечными панелями автобус на международном маршруте между Дортмундом и Лондоном.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Читайте такжеИз Одессы в Чехию отправился в первый рейс автобус FlixBusОтмечается, что солнечная энергия, генерируемая панелями, используется для питания электрических систем автобуса, а также уменьшает потребление топлива и выбросы CO2. Сейчас автобус курсирует два раза в неделю, но с апреля частоту рейсов планируют увеличить.
В среднем, с помощью использования панелей достигается экономия в 1,7 литров дизеля на 100 километров пробега автобуса. Таким образом, на расстоянии 600 километров суточная экономия топлива составит около 10 литров.
Ожидается, что в летнее время при увеличении солнечной активности экономия еще увеличится.
Установленные фотоэлектрические панели также позволяют питать от солнечной энергии всю электронику на борту, включая USB-порты, электрические розетки и кондиционер.
Ранее УНИАН сообщал, сколько пассажиров FlixBus перевез в 2019 году.