Первый в мире: FlixBus оборудовал солнечными панелями междугородный автобус

Установленные панели позволяют питать от солнечной энергии всю электронику на борту.

Автобусный оператор FlixBus первым в мире оборудовал солнечными панелями автобус на международном маршруте между Дортмундом и Лондоном.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте такжеИз Одессы в Чехию отправился в первый рейс автобус FlixBusОтмечается, что солнечная энергия, генерируемая панелями, используется для питания электрических систем автобуса, а также уменьшает потребление топлива и выбросы CO2. Сейчас автобус курсирует два раза в неделю, но с апреля частоту рейсов планируют увеличить.

В среднем, с помощью использования панелей достигается экономия в 1,7 литров дизеля на 100 километров пробега автобуса. Таким образом, на расстоянии 600 километров суточная экономия топлива составит около 10 литров.

Ожидается, что в летнее время при увеличении солнечной активности экономия еще увеличится.

Установленные фотоэлектрические панели также позволяют питать от солнечной энергии всю электронику на борту, включая USB-порты, электрические розетки и кондиционер.

Ранее УНИАН сообщал, сколько пассажиров FlixBus перевез в 2019 году.