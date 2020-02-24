На Маврикий не пускают пассажиров из Италии из-за коронавируса

Люди, которым не разрешили сойти с борта, оказались заблокированными в самолете.

Власти Маврикия не пропустили в страну около 70 пассажиров самолета авиакомпании Alitalia, которые прибыли с севера Италии.

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Как сообщает kommersant со ссылкой на Repubblica, причиной этому стало распространение в итальянских регионах коронавируса.

Самолет из Рима приземлился сегодня утром, 24 февраля. Всего на борту находились около 300 человек. Высадиться разрешили только пассажирам, которые приехали из регионов, не охваченных вирусом. Люди, которым не разрешили сойти с борта, оказались заблокированными в самолете. Эти пассажиры прибыли из областей Ломбардия и Венето, где было зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом. Власти Маврикия предложили им остаться в больнице на карантин, либо им придется вернуться в Италию.

МИД Италии в курсе ситуации и находится в контакте с авиакомпанией и местным посольством, отмечает газета.

В Италии общее число заразившихся уже превысило 200 человек, погибли пять человек. Больше всего зараженных в Ломбардии и Венето, там запрещены публичные мероприятия. Власти нескольких северных регионов Италии объявили о закрытии школ и университетов на неделю. Модельер Джорджо Армани из-за коронавируса на неделю закрыл свои фабрики и офисы в Италии.

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