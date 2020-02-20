Авиабилеты от 806 гривень: МАУ ввела "весенние" скидки на рейсы в Европу

Акционные билеты можно приобрести в период с 19 февраля по 2 марта 2020 года, а путешествия по ним должны быть осуществлены в период с 25 апреля по 25 июня 2020 года.

Крупнейшая украинская авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) объявила скидки на авиабилеты в Европу в весенний период.

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Как говорится в сообщении на сайте авиакомпании, акционные билеты можно приобрести в период с 19 февраля по 2 марта 2020 года, за исключением рейсов в Анкару и Измир, где период продаж приходится на 19-28 февраля 2020 года.

При этом путешествия по таким билетам должны быть осуществлены в период с 25 апреля по 25 июня 2020 года, за исключением рейсов до Анкары и Измира (период путешествия: 16 марта – 30 мая 2020 года).

Скидки распространяются на рейсы из шести городов Украины: Киев, Одесса, Запорожье, Львов, Ивано-Франковск и Черновцы. Дешевле всего обойдутся билеты из Киева в Вильнюс (Литва) - от 806 гривен. Также недорого из столицы можно попасть в Варшаву (Польша), Вену (Австрия), Берлин (Германия), Будапешт (Венгрия), Стокгольм (Швеция) и другие.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, также большие весенние скидки продолжаются у латвийской авиакомпании airBaltic, которая среди прочего предлагает выгодные предложения на авиабилеты в Ригу, куда МАУ не летает.

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