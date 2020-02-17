На французский горнолыжный курорт снег завозят вертолетами

По данным национальной службы погоды Meteo-France, минувший январь оказался самым теплым с 1900 года.

Около 50 тонн снега доставлены вертолетами в окрестности горнолыжного курорта Люшон-Сюпербаньер во французских Пиренеях и разбросаны по обнажившимся от необычайно теплой зимы склонам. На этой неделе в Пиренеях установилась температура выше +10 градусов.

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Местный муниципалитет потратил на доставку снега 5 тыс. евро, но дело того стоило считает его глава Эрве Пуно. В противном случае курорт пришлось бы закрыть, сообщает Би-би-си. Снег, взятый с более высоких гор, разгрузили на трассах для детей и начинающих в течение 14 и 15 февраля.

"Мы не планируем завалить снегом всю лыжную зону, но без этой операции нам пришлось бы закрыть значительную часть трасс, причем во время каникул, когда к нам приезжает наибольшее количество новичков и клиентов горнолыжных школ", - заявил он.

Период школьных каникул в феврале и марте - традиционный высокий сезон на лыжных курортах Франции.

Трассы должны оставаться открытыми, чтобы сохранить примерно 80 рабочих мест лыжных инструкторов, машинистов подъемников и присматривающих за детьми, говорит Эрве Пуно.

Но доставку снега уже раскритиковали "зеленые". "Вместо того, чтобы приспосабливаться к глобальному потеплению, мы усугубляем проблему: проводим операцию, требующую затрат энергии и усиливающую это самое потепление. Это служит интересам элитных групп, которые могут [катание на горных лыжах] себе позволить. Все шиворот-навыворот!" - заявил в интервью французскому телевидению активист группы "Юропьен Эколожи" Бастьен О.

Эрве Пуно в ответ заметил, что завезение снега, возможно, и не было самым экологичным решением, но у местных властей не оставалось выбора.

Будущее многих пиренейских лыжных курортов сегодня под вопросом. Меньше снега - меньше гостей.

Курорт Ле Морти в этом месяце был вынужден временно закрыть трассы в разгар сезона, что привело к потерям для местной экономики.

От повышения температуры особенно страдают курорты, расположенные невысоко в горах.

По данным национальной службы погоды Meteo-France, минувший январь оказался самым теплым с 1900 года. Метеорологи связывают теплую погоду и малое количество выпавшего снега с глобальным изменением климата.