Украинская авиакомпания SkyUp в январе перевезла более 200 тысяч пассажиров

В тройку самых популярных регулярных рейсов вошли Тбилиси, Шарджа, Прага.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в январе текущего года перевезла 209 813 пассажиров.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, в частности, 88 283 пассажира были перевезены на регулярных рейсах, а 121 530 человек воспользовались чартерными рейсами.

Согласно сообщению, за указанный период было выполнено 1 347 внутренних и международных рейсов, из них чартерных - 693, а регулярных - 654.

Также сообщается, что в январе авиакомпания выполнила согласно расписанию 67,8% рейсов.

"В тройку самых популярных регулярных рейсов вошли Тбилиси, Шарджа, Прага. Пассажиры чартерных рейсов чаще всего выбирали такие направления, как Шарм-эль-Шейх, Хургада и Шри-Ланка", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что в программе летней навигации SkyUp запланировано открыть более 30 новых направлений.

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Как сообщал УНИАН, 21 мая 2018 года авиакомпания SkyUp выполнила два первых чартерных рейса по маршруту Киев – Шарм-эль-Шейх (Египет). В конце декабря 2018 года авиакомпания начала выполнять регулярные рейсы.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.